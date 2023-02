Tutti sappiamo che i brevetti possono essere un piccolo assaggio di quello che un’azienda sta pensando di progettare, anche se non garantiscono che un prodotto possa poi essere effettivamente in fase di sviluppo. Eppure, in questi ultimi giorni, il noto sito ‘Patently Apple’ ha rivelato che Apple ha vinto un brevetto (numero US-11571048-B1) per introdurre una fotocamera a bordo di un Apple Watch, oltre ad un esclusivo sistema di cinturini che permetterebbe all’orologio di staccarsi facilmente per scattare foto. Questa, dal canto suo, risulta senz’altra un’idea carina ed interessante, ma si tratta anche del terzo brevetto Apple Watch che riguarda una fotocamera integrata negli ultimi anni. La domanda di brevetto, in origine, è stata depositata nel 2019, quindi gli ingegneri del colosso di Cupertino stanno chiaramente pensato da un po’ di tempo di progettare fotocamere indossabili.

Come dimostrato da Patently Apple, la sezione del brevetto mostra un cinturino dotato di due segmenti ed una zona “a nido“. Il concetto era quello di creare un modo rapido ed ergonomico per estrarre l’orologio dal cinturino. Tuttavia, la questione potrebbe aprire nuove modalità di utilizzo dell’Apple Watch come scattare foto con una fotocamera integrata. Dalle immagini del brevetto si può notare una persona che ha nella propria mano un orologio privo di cinturino per scattare una foto. La figura mostra, quindi, una sezione trasversale di un orologio Apple Watch con fotocamera integrata rivolta verso il basso ed il suo campo visivo. Dunque, praticamente si tirerà fuori il dispositivo, si terrà in mano la parte della fotocamera e si scatterà una foto.

Sicuramente va anche detto che la condizione più rischiosa sarebbe quella di scattare una foto discreta o filmare una registrazione. Questo, oltre alle restrizioni tecnologiche, come le dimensioni e la batteria, potrebbe essere la spiegazione per la quale fino ad oggi non ci sono molte aziende che hanno realizzato questa funzione. Ad ogni modo, va ribadito che i brevetti non garantiscono certezze, quindi è facile che Apple abbia riflettuto a lungo sulle fotocamere e magari deciso di non progettarlo, oppure vi è la possibilità che un futuro Apple Watch possa avere una fotocamera integrata. Staremo a vedere.

