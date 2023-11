Il 2024 sarà l’anno del ritorno dei Deep Purple in Italia con due eventi speciali. La band di Smoke On The Water, infatti, ha già visitato il Belpaese dopo le tre gloriose date dell’estate appena trascorsa e del 2022. A questo giro i Deep Purple infiammeranno l’estate per riportare sul palco l’ultimo album Turning To Crime e i più grandi successi della loro carriera. I biglietti sono già disponibili.

Deep Purple in Italia nel 2024: date e biglietti

Come detto in apertura, i concerti dei Deep Purple in Italia nel 2024 saranno due. Di seguito il calendario con i prezzi dei biglietti in prevendita:

10 luglio 2024 – Rock in Roma, Roma

Cavea Auditorium Parco della Musica

Parterre Numerato – € 103,50

Parterre Laterale Numerato – € 92,00

Parterre Laterale Numerato Visibilità Ridotta – € 92,00

Tribuna Centrale Numerata – € 92,00

Tribuna Centrale Balaustra Visibilità Ridotta – € 92,00

Tribuna Mediana Numerata – € 74,75

Tribuna Mediana Balaustra Visibilità Ridotta – € 74,75

Tribuna Laterale Numerata – € 63,25

Tribunale Laterale Balaustra Visibilità Ridotta – € 63,25

Tribunetta Alta Mediana Numerata – € 57,50

Tribunetta Alta Med. Balaustra Visib. Ridotta – € 57,50

VIP Pack Parterre Numerato – € 358,48

Piazza Castello

Poltronissima Platinum – € 138,00

Poltronissima Gold Laterale – € 103,50

Poltronissima Gold – € 109,50

Poltronissima – € 92,00

Poltrona – € 69,00

Tribuna – € 86,50

VIP Pack Poltronissima Platinum – € 392,98

La line up del Rock in Roma 2024

Con l’annuncio del ritorno dei Deep Purple in Italia nel 2024 il cartellone del Rock In Roma si arricchisce con altri nomi internazionali. La Capitale ospiterà anche il frontman degli Iron Maiden Bruce Dickinson che salirà sul palco il 5 luglio per presentare il suo nuovo album The Mandrake Project in uscita il prossimo anno.

Il 15 giugno ci sarà Gabry Ponte mentre il giorno 30 toccherà a Calcutta. Rimanendo sull’indie italiano, ci sarà anche Tommaso Paradiso per una tappa del suo Tommy Summer Tour il 4 luglio.

