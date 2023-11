Ritornano i concerti di Bruce Dickinson in Italia: nel 2024 il frontman degli Iron Maiden porterà sui palchi del Belpaese The Mandrake Project, il settimo album in studio della sua carriera solista. Il disco arriverà nel 2024. Il cantautore britannico sarà nello stivale per ben due date, una delle quali in occasione dell’inedito Metal Park del Vicentino che porterà in terra nostrana i più grandi nomi dell’heavy metal internazionale.

Bruce Dickinson in Italia nel 2024

Come detto in apertura, due saranno le date dei concerti di Bruce Dickinson in Italia nel 2024, nel contesto di due festival di grande spessore. Ecco il calendario completo:

05 luglio 2024 – Rock In Roma, Ippodromo delle Capannelle, Roma

– Rock In Roma, Ippodromo delle Capannelle, 06 luglio 2024 – Metal Park, Villa Ca’ Cornaro, Romano D’Ezzellino (VI)

I biglietti in prevendita saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 10 novembre.

Gli altri nomi del Metal Park

Nello stesso giorno in cui salirà sul palco Bruce Dickinson arriveranno i The Darkness e Michael Monroe, mentre per la giornata del 7 luglio sono attesi gli Emperor e il progetto Cavalera dei fratelli Max e Igor che porteranno in scena i più grandi successi dei Sepultura.

Gli altri nomi della line-up che completerà il cartellone verranno annunciati nelle prossime settimane. Con questi primi annunci, il Metal Park è già uno degli eventi più attesi del 2024.

Il nuovo album The Mandrake Project e il prossimo singolo

Bruce Dickinson sin dalle prime note ha specificato che The Mandrake Project non sarà semplicemente un nuovo album, bensì un vero e proprio “progetto musicale”.

Il 1° dicembre sarà fuori Afterglow Of Ragnarok, che lo stesso artista descrive con queste parole:

“Era importante impostare il tono del progetto con questa traccia. Come si addice al suo titolo è una canzone pesante e con un grande riff che la guida, ma c’è anche una vera melodia nel ritornello che mostra la luce e l’ombra del resto dell’album“.

