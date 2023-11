Il colosso di Seul ha ora rilasciato il secondo aggiornamento beta della One UI 6.0 (Android 14) per il Samsung Galaxy Z Flip 3 in Corea del Sud. Questo upgrade arriva più di due settimane dall’attimo in cui lo smartphone pieghevole ha iniziato a ricevere il primo aggiornamento beta della One UI 6.0 nel Paese di origine di Samsung.

Come riportato da “SamMobile“, il nuovo aggiornamento beta della One UI 6.0 per il Samsung Galaxy Z Flip 3 viene fornito con la versione del firmware che termina con ZWJU. L’aggiornamento migliora la stabilità complessiva del software risolvendo bug noti. Il produttore sudcoreano afferma di non essere stato in grado di correggere alcuni bug noti, inclusi alcuni errori di movimento durante la regolazione dei filtri nell’editor video integrato. Inoltre, non sono state corrette le informazioni sulla posizione nell’app Galleria.

L’azienda asiatica ha anche rivelato che alcune app finanziarie (la cosa non ci riguarda direttamente, ma era comunque giusto segnalarlo), come Shinhan China SOL, Good Pay, Krk Sangsang In Plus Digital Bank e Sejong Yeominjeon, non funzionano correttamente con questa versione della One UI 6.0. Questo aggiornamento porta anche la patch di sicurezza di novembre 2023, che corregge 65 difetti di sicurezza. Se avete partecipato al programma One UI 6.0 Beta per il Samsung Galaxy Z Flip 3 in Corea del Sud, ora potete installare l’ultimo aggiornamento accedendo a “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa”. Il produttore sudcoreano potrebbe rilasciare qualche altro aggiornamento beta della One UI 6.0 prima di avviare la distribuzione dell’aggiornamento stabile di Android 14. Nel caso in cui avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

