Il colosso di Seul ha già rilasciato la versione stabile di Android 14 con la One UI 6 per un numero impressionante di dispositivi, ma le cose non sono state perfette. Mentre alcuni telefoni estremamente convenienti come il Galaxy A14 hanno ottenuto l’aggiornamento in alcuni mercati, i proprietari dei flagship pieghevoli Samsung 2021 e 2022 lo stanno ancora aspettando.

Come riportato da “SamMobile“, i possessori dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 hanno ancora molto da fare, dato che il produttore sudcoreano ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento beta della One UI 6 per i due dispositivi. Non è chiaro il motivo per cui il beta testing stia impiegando così tanto tempo per alcuni dispositivi Galaxy, ma incrociamo le dita affinché l’azienda sudcoreana risolva presto eventuali problemi rimanenti, che si spera non portino via troppe delle risorse disponibili.

Il registro delle modifiche per il terzo aggiornamento beta dei Samsung Galaxy Fold 3 e Z Flip 3 relativamente alla One UI 6, che sfoggia la versione firmware ZWKA, è piuttosto semplice, con il colosso di Seul che promette miglioramenti di stabilità e correzioni di bug come ha fatto per i precedenti aggiornamenti beta. La terza beta ha fatto il suo debutto oggi in Corea e gli altri Paesi in cui viene offerto il programma beta probabilmente la riceveranno tra poche ore. Per scaricare il nuovo aggiornamento beta sul vostro Samsung Galaxy Z Fold 3 o Z Flip 3, aprite l’app Impostazioni sul telefono, selezionate la voce “Info sul dispositivo” e poi su “Aggiornamento software”, quindi toccate su “Scarica e installa”. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com