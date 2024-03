Gli smartphone della serie Galaxy S24 sono stati i primi Samsung a ottenere la patch di sicurezza di marzo 2024. Da allora, l’aggiornamento è arrivato su molti dispositivi, tra cui i Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4 e Z Flip 4. Ora è il momento del Samsung Galaxy Z Fold 3 e dello Z Flip 3.

Come riportato da “SamMobile“, il colosso di Seul ha rilasciato la patch di sicurezza di marzo 2024 per le varianti internazionali dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, che portano rispettivamente i numeri di modello SM-F926B e SM-F711B. Il firmware che trasporta l’ultimo aggiornamento di sicurezza per il Samsung Galaxy Z Fold 3 ha il numero di build F926BXXS6GXBD e quello per il Samsung Galaxy Z Flip 3 è F711BXXS7GXBD. La patch risolve molti problemi di sicurezza, rendendo il dispositivo più sicuro (non perdete tempo a pensarci, procedete subito all’installazione dell’upgrade, che vi proteggerà da eventuali sortite offensive degli hacker, purtroppo sempre all’ordine del giorno). Attualmente, il produttore asiatico sta lanciando l’aggiornamento in Europa e dovrebbe rilasciarlo gradualmente in altre Regioni nei prossimi giorni. I vostri Samsung Galaxy Z Fold 3 o Z Flip 3 dovrebbero avvisarvi automaticamente dell’aggiornamento. In caso contrario, potete verificare manualmente la disponibilità del nuovo firmware accedendo a “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

I due smartphone riceveranno un importante aggiornamento software nelle prossime due settimane, che porterà la One UI 6.1. I device potranno anche ottenere Android 15 (One UI 7.0) quando Google lo renderà disponibile entro la fine dell’anno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

