Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di luglio 2023 per i Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 negli Stati Uniti. Due settimane fa è stato rilasciato l’upgrade ai modelli globali di questi due smartphone pieghevoli. Le varianti statunitensi dei Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 vengono ora aggiornate all’ultima patch di sicurezza disponibile.

Come riportato da “SamMobile“, la versione bloccata dall’operatore del Samsung Galaxy Z Flip 3 riceve l’aggiornamento di sicurezza di luglio 2023 con la versione del firmware F711USQS5FWG2. Questa build è in fase di lancio nelle reti Dish, Metro PCS, T-Mobile e Xfinity Mobile negli Stati Uniti. La versione sbloccata del Samsng Galaxy Z Flip 3 riceve il nuovo aggiornamento di sicurezza con la versione del firmware F711U1TBS4FWF3 e questo aggiornamento è disponibile sulle reti Dish, Metro PCS e Tracfone negli Stati Uniti. La variante bloccata dall’operatore del dispositivo ottiene l’aggiornamento di sicurezza di luglio 2023 con la versione del firmware F926USQS4FWG2 ed è disponibile sulle reti Metro PCS, T-Mobile e Xfinity Mobile negli Stati Uniti. L’aggiornamento contenente la patch di sicurezza di luglio 2023 per il Samsung Galaxy Z Fold 3 sbloccato in fabbrica viene fornito con il firmware F926U1UES3FWF3. È disponibile su tre reti di operatori negli Stati Uniti: Metro PCS, Tracfone e T-Mobile.

Secondo il bollettino sulla sicurezza di Samsung, l’aggiornamento della sicurezza di luglio 2023 apporta oltre 90 miglioramenti della sicurezza. Entrambi i telefoni pieghevoli, i Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3, non otterranno nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni con l’aggiornamento di luglio 2023 poiché si tratta solo di una patch di sicurezza. Molto probabilmente otterranno nuove funzionalità con l’imminente aggiornamento One UI 5.1.1 nelle prossime settimane.

