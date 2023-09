Il colosso di Seul ha da poco iniziato a implementare la patch di sicurezza di settembre 2023 sul suo ultimo smartphone pieghevole, il Samsung Galaxy Z Flip 5. Adesso, l’azienda asiatica sta lanciando l’ultimo aggiornamento di sicurezza sui due predecessori del Samsung Galaxy Z Flip 5, i Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Flip 4. Al momento, il produttore sudcoreano sta estendendo la nuova patch di sicurezza alle varianti internazionali che portano rispettivamente i numeri di modello SM-F711B e SM-721B.

Come riportato da “SamMobile“, la versione del nuovo firmware per il Samsung Galaxy Z Flip 3 è F711BXXS6FWH9, mentre quella per lo Z Flip 4 è F721BXXS4DWHA. L’aggiornamento software porta con sé la patch di sicurezza di settembre 2023, che risolve un totale di 62 problemi di sicurezza. L’upgrade per il Samsung Galaxy Z Flip 3 è in fase di lancio in Europa e America Latina, mentre il per lo Z Flip 4 è attualmente disponibile solo in Europa. Anche altre Regioni dovrebbero ricevere presto il nuovo aggiornamento. Se siete utenti dei Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Flip 4 in questi mercati, il vostro dispositivo dovrebbe avvisarvi automaticamente. Tuttavia, in caso contrario, potete verificare manualmente la disponibilità del nuovo aggiornamento accedendo a “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Il precedente aggiornamento software per i Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Flip 4 ha portato sui telefoni la One UI 5.1.1. Mentre il colosso di Seul dovrebbe aprire il programma One UI 6.0 beta basato su Android 14 per il Samsung Galaxy Z Flip 4, lo Z Flip 3 otterrà direttamente la versione stabile di Android 14 (One UI 6.0) nei prossimi mesi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

