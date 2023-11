L’unica data di Alice Cooper in Italia è prevista per il 2024 in un contesto speciale. La star del shock rock ritorna sul palco in Europa dopo un ricco calendario negli Stati Uniti per portare in scena il suo nuovo album Road (2023) pubblicato in agosto. Alice Cooper si esibirà a Pordenone in occasione del Pordenone Blues & Co. Festival 2024.

Alice Cooper in Italia nel 2024, i biglietti in prevendita

L’unica data di Alice Cooper in Italia è programmata al 10 luglio 2024 nel cartellone del Pordenone Blues & Co. Festival 2024. La location che ospiterà l’evento sarà il Parco del Valentino del capoluogo friulano.

I biglietti sono già disponibili su TicketOne nelle seguenti soluzioni:

PIT – € 80,50

Prato – € 63,25

L’ultimo album di Alice Cooper

Road è il 22esimo album di Alice Cooper, che per questa nuova esperienza ha voluto dare risalto alla band che lo accompagna. Per questo per il disco non sono state effettuate sovraincisioni, bensì tutte le tracce sono stare registrate dal vivo.

Il disco è un concept album in cui Alice Cooper racconta tutte le avventure in cui ci si può imbattere on the road, con il classico approccio da teatro degli orrori che ha sempre distinto la musica del cantautore e il giusto apporto di autoironia. Nel disco è presente anche Tom Morello nel brano White Line Frankenstein.

La produzione è di Bob Ezrin, storico collaboratore dello stesso Cooper e altri mostri sacri della scena internazionale, da Deftones a Jane’s Addiction, dai Pink Floyd ai Deep Purple.

Alice Cooper ha visitato l’Italia nel 2022 con una data a Milano per portare sul palco il penultimo album Detroit Stories (2021), un glorioso ritorno discografico 4 anni dopo Paranormal. Nel frattempo lo shock-rocker ha portato avanti il suo side-project con gli Hollywood Vampires che hanno pubblicato due album: l’omonimo (2015) e Rise (2019).

