Alice Cooper a Milano nel 2022 per un’unica data della sua tournée mondiale. L’occasione è il rilascio dell’ultimo album di inediti, Detroit Stories, disponibile negli store digitali e nei negozi di musica dallo scorso febbraio.

Il re del rock ha dovuto attendere qualche mese per programmare la tournée live, complice la pandemia da covid-19 che non ha reso possibile lo svolgimento dei concerti. Adesso annuncia il suo ritorno in Italia per portare all’attenzione del nostro Paese il suo nuovo show: si preannuncia un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati e per i fan di Alice Cooper.

Sul palco con lui ci sarà un ospite d’eccezione: Michael Monroe, storico frontman degli Hanoi Rocks.

La data è già fissata ed è quella del 29 giugno 2022. La location che accoglierà il concerto di Alice Cooper in Italia sarà l’Ippodromo Snai San Siro, dove si esibirà in occasione del Milano Summer Festival.

Le informazioni sulla prevendita dei biglietti per lo show di Alice Cooper a Milano sono già disponibili: i biglietti saranno in vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 17 settembre attraverso il circuito TicketOne, sia online che via call center e nei punti vendita dislocati in tutto il territorio italiano.

Oltre ai biglietti non numerati per il posto tradizionale nel parterre, saranno disponibili speciali pacchetti vip con contenuti aggiuntivi oltre al semplice posto parterre.

Il pacchetto vip include un biglietto per il settore parterre non numerato, l’unico disponibile nella venue, ma inserisce anche la possibilità di incontrare l’artista e di scattare una foto, con gadget da collezione. L’ingresso all’Ippodromo Snai San Siro per i possessori dei pacchetti vip sarà anticipato.

I contenuti:

– Biglietto parterre

– Esclusivo Meet & Greet con Alice Cooper

– Foto individuale con Alice Cooper

– Tour guidato del palco prima dello show

– Ingresso anticipato

– Poster celebrativo autografato da Alice Cooper

– Scaletta ufficiale

– Merchandise esclusivo appositamente progettato