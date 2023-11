We’re Gonna Get There In The End è il nuovo singolo di Noel Gallagher con i suoi High Flying Birds dall’album Council Skies che ha visto la luce nel 2023 dopo una serie di EP sperimentali. Va detto che il cantautore di Manchester sa sempre come sorprendere il pubblico, arrivando sempre al momento giusto con musica mai scontata e frutto delle sue nuove passioni e più recenti scoperte.

We’re Gonna Get There In The End è un brano pieno di good vibes, e lo stesso Noel ha raccontato la sua dichiarazione di intenti:

Council Skies, in effetti, è un disco altamente chiaroscuro nel mood e nelle influenze (qui la nostra recensione) ma non al punto di essere un album cupo e demotivante. Al contrario, Noel Gallagher ha trovato nella pandemia un modo per guardare fuori dalla finestra con gli occhi della speranza, per trovare un messaggio positivo in un mondo dominato dalla paura e dalla nostalgia di un contatto.

A proposito del nuovo singolo, We’re Gonna Get There In The End è uscito come demo nel capodanno del 2020 per poi entrare a buon diritto nell’ultimo disco degli High Flying Birds. Nel frattempo il pubblico è rimasto deluso per la mancata reunion degli Oasis in occasione del tour organizzato da Liam Gallagher per il trentennale di Definitely Maybe (1994). Il piccolo dei Gallagher ha dichiarato: “Gli è stato chiesto e ha rifiutato” e anche quest’occasione di rivedere la band di nuovo in piedi è andata perduta.

[Verse 1]

Remember the dream that you’re keeping alive

Remember your love for the loved outside

[Chorus]

Don’t fight the feeling

Don’t stop believing in what you know

‘Cause you can’t let go, my friend

We’re gonna get there in the end

[Post-Chorus]

Tonight! Tonight!

Gonna let that dream take flight

And when the morning comes

Will you wake up by my side?

Love, real love

Is all I’m thinking of

Give it half a chance

The world might find a way

[Verse 2]

Don’t be afraid whеn you’re rolling the dice

Lifе is a trip that you don’t take twice

[Chorus]

Don’t fight the feeling

Don’t stop believing in what you know

‘Cause you can’t let go, my friend

We’re gonna get there in the end

[Post-Chorus]

Tonight! Tonight!

Gotta let that dream take flight

And when the morning comes

Will you wake up by my side?

Love, real love

Is all I’m thinking of

Give it half a chance

The world might find a way

[Bridge]

If you think that your faith is enough

The weight that you carry is love

We’ve spended too long inside

Let’s take a walk outside

It’s a sad, sad song that the world keeps singing

Well let love try to sing along

[Chorus]

Don’t fight the feeling

Don’t stop believing in what you know

‘Cause you can’t let go, my friend

We’re gonna get there in the end

[Outro]

We’re gonna get there in the end

We’re gonna get there in the end