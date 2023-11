Da Sanremo a X Factor nel giro di un abbandono di palco. Il “Che succede?!” di Fedez in diretta, nel secondo Live Show di X Factor 2023, non è per niente passato inosservato sui social. E si torna dritti al Festival di Sanremo 2020, quando Morgan era in gara con Bugo, che abbandonò il palco. Per la coppia la squalifica dalla competizione dei Campioni. Il palco, in quel momento, era quello del Teatro Ariston e la manifestazione musicale era la più vista del momento.

Dalla diretta di Rai1 alla diretta di Sky Uno, torna a far parlare di sé Morgan. Non solo le polemiche con la conduttrice dello show, Francesca Michielin. Oggi se ne parla anche quel frame che riporta indietro nel tempo, a uno dei momenti indubbiamente passati alla storia del Festival di Sanremo.

Nel secondo Live Show di X Factor, il momento incriminato è quello che segue l’esibizione di Sarafine. La giovane cantante ha portato a X Factor un pezzo dei Beatles, Eleanor Rigby. La concorrente fa parte del team di Fedez e ha rimesso mano al brano da un lato riscrivendo l’intro, dall’altro agendo sull’arrangiamento.

Dopo la sua performance, Morgan ha lasciato lo studio. Attimi di confusione in diretta televisiva, momenti che hanno messo la conduttrice a dura prova. Francesca Michielin era in evidente difficoltà e sui social in molti hanno notato le sue incertezze nella gestione di una situazione fuori programma. Con Morgan, si sa, episodi fuori programma – però – sono all’ordine del giorno.

Per niente d’aiuto il commento di Fedez, che si è lasciato andare ad un ironico: “Che succede?!”, domanda che pose Morgan in quel famoso Sanremo, notando l’abbandono del palco da parte di Bugo e che divenne un vero tormentone.

Un momento durato pochissimo nella diretta del secondo Live Show, appena il tempo dello stacco pubblicitario. Morgan ha infatti fatto velocemente ritorno in studio ma intanto sui social era già partito il ricordo del Bugo Gate.