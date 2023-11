Le assegnazioni di X Factor nel 2° Live del 2 novembre sono ormai note. In questo articolo, le canzoni scelte per le esibizioni dei concorrenti che vedremo in diretta alle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Continua così la gara tra i 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan con le rispettive squadre. Si va in scena dalla X Factor Arena di Milano con la conduzione di Francesca Michielin.

Nel 2° Live Show di X Factor ci saranno due manche che porteranno al ballottaggio i due concorrenti meno votati dal pubblico attraverso il televoto aperto e chiuso nel corso della diretta serale.

L’esito finale spetterà ai giudici al tavolo. Ospite del secondo Live Show di X Factor: Elodie.

Le assegnazioni di X Factor nel 2° Live

Nel secondo Live Show di X Factor, i concorrenti saranno messi alla prova con brani del repertorio musicale italiano ed internazionale. Ecco cosa hanno scelto i giudici.

Per la squadra di Fedez, ASIA si esibirà in una cover di “All The Stars” di Kendrick Lamar e SZA; Maria Tomba porterà la propria energia con “You Shook Me All Night Long” degli AC/DC; SARAFINE porterà una sua rivisitazione di “Eleanor Rigby” dei Beatles.

Per la squadra di Ambra, Gaetano De Caro si esibirà in una cover di “Dancing On My Own” di Robyn (nella versione di Calum Scott);Angelica canterà “Love Me Again” di John Newman; Matteo Alieno porterà “Dio mio no” di Lucio Battisti.

Per la squadra di Dargen, Il Solito Dandy si esibirà sulle note di “Giulia” di Gianni Togni; SETTEMBRE porterà “Chiagne” di Geolier feat. Lazza e Takagi & Ketra; gli Stunt Pilots canteranno una cover di “Englishman In New York” di Sting.

Per la squadra di Morgan, SELMI porterà una cover di “No Surprises” dei Radiohead; i SickTeens porteranno “Voices” di Russ Ballard.

Morgan è il primo dei giudici ad aver salutato un suo concorrente, nel corso del primo Live Show della scorsa settimana ma stasera accoglierà nel suo team il vincitore del ripescaggio. A contendersi l’ingresso nello show saranno gli Astromare e Anna Castiglia. Il concorrente ripescato entrerà a far parte della squadra di Morgan – rimasta orfana degli Animaux Formidables.

