Giorgia ad Amici il 29 ottobre e non solo: puntata ricca di ospiti musicali, quella in onda su Canale 5 oggi dalle ore 14.00. In questo articolo scopriamo gli ospiti di Amici di Maria De Filippi e i giudici delle gare, ma anche informazioni sulle anticipazioni e sui concorrenti a rischio eliminazione dal talent che giunge alla sua sesta puntata speciale della domenica.

I concorrenti di Amici di Maria De Filippi 2023/2024

Dopo le prime eliminazioni e i nuovi ingressi nel programma, i concorrenti di Amici di Maria De Filippi 2023/2024 sono i seguenti:

ALLIEVI DI CANTO

EZIO

HOLDEN

HOLY FRANCISCO

LIL JOLIE

MATTHEW

MEW

MIDA

PETIT

SAMUSPINA

SARAH

STELLA

ALLIEVI DI BALLO

CHIARA

DUSTIN

ELIA

GAIA

KUMO

MARISOL

NICHOLAS

SIMONE

SOFIA

I giudici di Amici il 29 ottobre

Ai giudici di Amici il 29 ottobre spetterà il compito di assegnare voti alle esibizioni dei concorrenti con il fine di stilare le classifiche di gradimento. Giorgia giudicherà la canto di canto. La gara di ballo sarà invece giudicata da Davide Dato, primo ballerino dell’Opera di Vienna.

Per la gara speciale di ballo, La mia storia la mia coreografia, a giudicare i ballerini ci sarà Maura Paparo. Federico Sacchi giudicherà la sfida del cantante Mida, che rimarrà nella scuola di Amici. In studio anche i rappresentanti delle radio.

Gli ospiti di Amici il 29 ottobre

Non solo Giorgia e Davide Dato, impegnati nel giudicare le esibizioni di canto e di ballo. Ad Amici ci saranno anche i Pinguini Tattici Nucleari e Bresh per esibirsi sulle note del singolo congiunto Nightmares.