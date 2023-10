Perché sono stati cancellati gli MTV EMA 2023 di Parigi? La notizia è arrivata in queste ore. Dopo aver annunciato le nomination per tutte le categorie e la lineup degli ospiti attesi in Francia, giunge in rete la conferma della cancellazione degli MTV EMA 2023.

Inizialmente in programma per il 5 novembre, in diretta in tutto il mondo da Parigi, nel giorno dell’avvio delle prevendite dei biglietti viene cancellato lo show. I motivi sono legati alla pubblica sicurezza e la causa è da ricercarsi nell’inasprirsi del conflitto in Medio Oriente.

Paramount Global ha cancellato gli Mtv European Music Awards (Ema) del 2023 a Parigi a causa dell’ “instabilità degli eventi mondiali”.

L’evento avrebbe dovuto svolgersi il 5 novembre al Paris Nord Villepinte per essere trasmesso in diretta anche in Italia a partire dalle ore 19.00 su tutti i canali del network di MTV. Tanti i cantanti in nomination e tanti gli ospiti che si sarebbero dovuti esibire sul palco ma data la situazione mondiale di instabilità legata al conflitto bellico, l’evento non si terrà. Almeno non nel 2023. La proposta è infatti quella di recuperare gli MTV EMA nella stessa location nel 2024.

“Data la instabilità degli eventi mondiali, abbiamo deciso di non andare avanti con gli Mtv Ema per estrema cautela nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri dello staff, artisti, fan e partner che viaggiano da tutti gli angoli del mondo per dare vita allo spettacolo. Mentre vediamo gli eventi devastanti a Israele e Gaza non ci sembra un momento per una festa globale. Con migliaia di vite già perse, è un momento di lutto. Non vediamo l’ora di ospitare di nuovo i premi Mtv Ema nel novembre 2024”, si legge nella nota divulgata.