Stasera andranno in onda gli MTV EMA 2022 in diretta da Düsseldorf, Germania.

Alla conduzione c’è Rita Ora, pluripremiata stella della musica mondiale. Insieme a lei lo scrittore, regista, attore e vincitore dell’Academy Award®e del GRAMMY Award, Taika Waititi.

Gli MTV EMA 2022 premieranno i migliori artisti del panorama musicale internazionale e saranno in diretta in tutto il mondo. Sarà possibile seguire lo show anche dall’Italia, sui canali Sky e NOW di MTV e VH1, live ed in lingua originale anche su Pluto TV, il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) completamente gratuito e senza iscrizione di Paramount a partire dalle 20.00 con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show.

Per quanto riguarda la diretta su Pluto TV, lo show sarà visibile qui: https://pluto.tv/it/live-tv/ema-special-vh1-it/

Tantissime le categorie votabili, inclusa una dedicata alla musica italiana. Per il best Italian act, quest’anno sono in lizza Ariete, Blanco, Elodie, Maneskin e Pinguini Tattici Nucleari. I fan italiani hanno già espresso le relative preferenze e stasera conosceremo il verdetto.

BEST ITALIAN ACT

Ariete

Blanco

Elodie

Måneskin

Pinguini Tattici Nucleari

Agli MTV EMA 2022 in diretta il 13 novembre saranno premiati anche tutti i vincitori delle seguenti categorie.

BEST SONG:

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

Harry Styles – As It Was

Jack Harlow – First Class

Lizzo – About Damn Time

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

ROSALÍA – DESPECHÁ

BEST VIDEO:

BLACKPINK – Pink Venom

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

BEST ARTIST:

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

ROSALÍA

Taylor Swift

BEST COLLABORATION:

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue)

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – STAYING ALIVE

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – Sweetest Pie

Post Malone with Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Shakira, Rauw Alejandro – Te Felicito

Tiësto & Ava Max – The Motto

BEST LIVE:

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

BEST POP:

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

BEST NEW:

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

SEVENTEEN

Stephen Sanchez

Tems

BEST K-POP:

BLACKPINK

BTS

ITZY

LISA

SEVENTEEN

TWICE

BEST LATIN:

Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

ROSALÍA

Shakira

BEST ELECTRONIC:

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

BEST HIP HOP:

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

BEST ROCK:

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

BEST ALTERNATIVE:

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

BEST R&B:

Chlöe

Givēon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

BEST LONGFORM VIDEO:

Foo Fighters – Studio 666

ROSALÍA – MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)

Stormzy – Mel Made Me Do It

Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

VIDEO FOR GOOD:

Ed Sheeran – 2step (feat. Lil Baby)

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Latto – P*ssy

Lizzo – About Damn Time

Sam Smith – Unholy (feat. Kim Petras)

Stromae – Fils de joie

BIGGEST FANS:

BLACKPINK

BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

BEST PUSH:

Nessa Barrett

SEVENTEEN

Mae Muller

GAYLE

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

BEST METAVERSE PERFORMANCE: