Gli MTV EMAs tornano in diretta sui canali di MTV, anche in Italia. La nuova edizione verrà trasmessa dal Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria domenica 14 novembre ed accoglierà le performance delle più grandi star del mondo. TUTTE LE NOMINATION

A condurre l’evento sarà la rapper ed imprenditrice, Saweetie che è attesa anche in qualità di performer, tra gli ospiti che vedremo sul palco. Si esibirà anche con le sue hit Best Friend e Back To The Streets, entrambe tratte dal suo prossimo album Pretty Bitch Music.

Tra gli ospiti degli MTV EMA anche i Maneskin, con 3 nomination per “Best Rock”, “Best Group” e “Best Italian Act”. Nella categoria dedicata alla musica italiana, sono in nomination Aka7even, Caparezza, Madame, Rkomi e Måneskin.

Come seguire gli MTV EMA dall’Italia

In Italia, tutti i brand a target adulti di ViacomCBS Italia daranno ampia copertura agli MTV EMAs 2021. L’evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20.00 con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show. Sarà possibile seguire il tutto su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e su VH1 (canale 67 del digitale terrestre, 22 di Tivùsat e 715 di Sky).

Su Comedy Central (canale Sky 129 e in streaming su NOW) andrà in onda solo il Live Show, in diretta. Su Paramount Network (canale 27 del digitale terrestre, 27 di Tivùsat anche in HD e 158 di Sky in HD) e Spike (canale 49 del digitale terrestre, 26 di Tivùsat e 169 di Sky) sarà in onda dalle 23.20.

Chi seguirà lo show su MTV, Comedy Central, VH1, oltre che nelle repliche su Paramount Network e Spike, avrà la possibilità di seguire anche il commento a caldo di Carolina Di Domenico e Guglielmo Scilla.

I performer degli MTV EMA 2021 (ospiti)

Saweetie, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Maluma, J.I.D, YUNGBLUD, Maneskin, Griff, girl in red, Kim Petras.

I presenter degli MTV EMA 2021

Rita Ora, Winnie Harlow, Ryan Tedder dei OneRepublic, Drew McIntyre, Olly Alexander (Years & Years), Joel Corry e Manu Gavassi.