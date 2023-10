Esorcizzare i propri demoni con la musica è sempre cosa buona e giusta. È ciò che troviamo in You Don’t Know What You’ve Got, il nuovo singolo dei Blink 182 in cui Mark Hoppus, frontman e bassista della band, racconta la sua intensa esperienza con il tumore.

Con questo brano la band anticipa il nuovo album One More Time, l’attesissima release in cui ritroviamo la band nella sua formazione originaria con Tom Delonge alla chitarra dopo la parentesi di Matt Skiba degli Alkaline Trio. Il disco sarà fuori venerdì 20 novembre. La canzone riprende le tipiche atmosfere pop punk che hanno sempre distinto la band, con quella venatura di malinconia che ci ricorda Adam’s Song – anche nel giro melodico, diciamolo – e liriche drammatiche nelle quali Mark Hoppus si racconta senza inibizioni.

Nel testo, infatti, il frontman si descrive “nella sala d’attesa della vita” per riprendere il lungo lasso di tempo che ha separato la diagnosi del tumore e l’avvenuta guarigione. La malattia, tuttavia, ha fatto un miracolo: Fedez è stato in grado di incontrare il suo idolo a Milano nel 2022, con i due artisti che si sono scoperti così vicini per la battaglia che li accomunava.

Non solo: dopo i più recenti problemi di salute dovuti a un’emorragia interna causata da due ulcere, Fedez ha incontrato la sua band preferita al completo a Manchester e ha documentato il momento con una serie di scatti postati sui social. Fedez, in un momento di flusso di coscienza, ha rivelato che i Blink 182 sono stati la sua prima fonte di ispirazione. Nei fatti, oggi Fedez e Mark Hoppus sono amici e si supportano con sincera reciprocità.

I fan, ovviamente, sperano in un duetto tra la pop punk band californiana e il rapper di Rozzano.

One phone call wiped out a year

Like waves swept under the pier

Long weeks of impending doom

Stuck in life’s waiting room

Always so close to goodbye

Pushed so far over the line

No new light under the moon

Stuck in life’s waiting room

You don’t know what you’ve got

You don’t know what you’ve got

You don’t know what you’ve got, till it’s almost gone

You don’t know what you’ve got

You don’t know what you’ve got

You don’t know what you’ve got, till it’s over

Another day in the life

You can’t look me in the eye

There’s nothing left you could say

It wouldn’t help anyway

This poison skin you can’t touch

Go on without me, my love

No kiss to send you away

It wouldn’t help anyway

You don’t know what you’ve got

You don’t know what you’ve got

You don’t know what you’ve got, till it’s almost gone

You don’t know what you’ve got

You don’t know what you’ve got

You don’t know what you’ve got, till it’s over

I begged for your forgiveness

I made a deal with God

I took you all for granted

You can write my epilogue

You don’t know what you’ve got

You don’t know what you’ve got

You don’t know what you’ve got, till it’s almost gone

You don’t know what you’ve got

You don’t know what you’ve got

You don’t know what you’ve got, till it’s over

And over, and over, and over

And over, and over, and over

And over, and over, and over

And over, and over, and over

And over, and over, and over