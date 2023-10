All’inizio dell’anno sono emerse per la prima volta voci secondo cui il colosso di Seul avrebbe voluto produrre display Micro LED per smartwatch. All’inizio di questa settimana, i pannelli Micro LED dello smartwatch sono tornati alla ribalta, poiché il produttore asiatico ha subdolamente confermato che potrebbe utilizzare questa tecnologia per i suoi futuri dispositivi indossabili Galaxy. In un comunicato stampa sulla tecnologia Micro LED pubblicato pochi giorni fa, l’azienda sudcoreana ha affermato che sta valutando di estendere l’applicazione dei Micro LED alla segnaletica e ai piccoli display, come i pannelli degli smartwatch.

Come riportato da “SamMobile“, questo breve accenno ai pannelli Micro LED per dispositivi indossabili da polso potrebbe essere stato tradotto in modo troppo entusiasta da alcuni osservatori del mercato che apparentemente sperano che il primo smartwatch Micro LED di Samsung venga rilasciato l’anno prossimo. Dopotutto, una versione nel 2024 potrebbe non arrivare, nonostante il colosso di Seul riconosce i vantaggi dei pannelli Micro LED per gli smartwatch, non c’è quasi dubbio che i futuri modelli Galaxy Watch vanteranno questa tecnologia di visualizzazione. Le voci indicano anche che Apple vuole adottare la tecnologia per i propri smartwatch. Se fosse vero, Samsung Display si sforzerà senza dubbio di vestire i panni di un primario fornitore di micro LED per Apple.

Nel campo di Samsung Mobile, alcuni sostengono che il primo smartwatch Micro LED dell’azienda sarà presumibilmente conosciuto come Samsung Galaxy Watch Ultra. Indipendentemente dal nome, il primo orologio Micro LED non verrà rilasciato l’anno prossimo, secondo il tipster @Tech_Reve. Alla luce di questi eventi, è possibile che il primo Galaxy Watch Micro LED venga rilasciato nel 2025 o successivamente. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com