Alcuni utenti sono stati salvati dai loro smartwatch Samsung Galaxy Watch, o meglio, dalle funzionalità e dai sensori che monitorano i parametri della salute. Queste sono le testimonianze di un paio di utenti dei Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5 Pro condivise da Samsung. Nel dettaglio, un utente in possesso del Samsung Galaxy Watch 5 Pro ha dichiarato come la funzione ECG (elettrocardiogramma) del suo wearable lo abbia condotto ad effettuare una visita di controllo in una clinica locale e scoprire che soffriva di aritmia cardiaca, ovvero un malfunzionamento nel sistema relativo alla conduzione elettrica del cuore che provoca battiti cardiaci irregolari e che può generare conseguenze gravi, anche fatali.

Durante la testimonianza l’utente ha spiegato che ha acquistato il Samsung Galaxy Watch 5 Pro nel mese di novembre 2022 e solamente in maniera casuale e per curiosità ha voluto utilizzare la funzione di monitoraggio ECG. Così il suo dispositivo ha rivelato alcuni sintomi tra cui il ritmo sinusale e la fibrillazione atriale che, per ovvi motivi, hanno poi indotto l’utente a recarsi in una clinica locale e poi in un ospedale per condividere con i sanitari i risultati dell’orologio e sottoporsi ad un controllo più approfondito. Grazie a questo tempestivo intervento, adesso l’utente è sotto controllo e sta curando la sua patologia cardiaca con l’assunzione di farmaci (il prossimo mese di aprile dovrà addirittura sottoporsi ad un intervento chirurgico al cuore).

L’utente, infine, ha voluto ringraziare il suo Samsung Galaxy Watch 5 Pro per avergli rilevato i sintomi e gli sviluppatori di Samsung che, grazie alla vitale funzione ECG, gli hanno salvato la vita. Inoltre, il colosso sudcoreano ha citato anche la storia di un altro utente e possessore di Samsung Galaxy Watch 4, spiegando che se non fosse stato per il suo smartwatch, non sarebbe venuto a conoscenza della gravità del problema di cui soffriva. Ricordiamo che l’importante e vitale sensore di frequenza cardiaca si trova a bordo di tutti gli smartwatch delle serie Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 5, anche se la funzionalità ECG è disponibile solo per pochi mercati. Insomma, tutto è bene ciò che finisce bene.

Continua a leggere su optimagazine.com