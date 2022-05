Samsung ha da poco comunicato l’intenzione di entrare in partnership con Google. Lo scopo della collaborazione tra i due colossi è quello di trovare nuove tecniche rivoluzionarie relative al benessere delle persone che sfoggiano ai loro polsi i Galaxy Watch. Come ha affermato TaeJong Jay Yang, EVP and Head of Health R&D Team at Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, questa serie di orologi smart è sempre in continua evoluzione, specialmente se l’obiettivo è quello di elargire agli utenti sistemi health olistici.

Con l’innovativa API Health Connect, coloro che sono in possesso del Samsung Galaxy Watch potranno usufruire di un set di controlli, tramite app, relativi alla raccolta ed alla gestione dei dati inerenti alla salute ed al fitness. La funzione Health Connect è in grado di monitorare il sonno e più di 50 modalità di allenamenti, senza trascurare le attività relative al controllo della frequenza cardiaca ed alla pressione sanguigna. Come ha spiegato anche Patrick Chomet, EVP and Head of Customer Experience Office at Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, in seguito al lancio del sistema operativo Wear OS, che ha preso il posto del vecchio Tizen, l’ecosistema sta andando incontro ad un importante ingrandimento a favore degli utenti grazie ai nuovi vantaggi e opportunità.

In vista della prossima estate 2022, si potrà scaricare l’Assistente Google sul Samsung Galaxy Watch, dotato di interazioni vocali più rapide e ordinarie, consentendo risposte rapide e assistenza quando si è in movimento. Dopodiché saranno implementati anche un maggior numero di app e servizi del colosso di Mountain View, che sarà ottimizzato per gli smartwacth Galaxy. In arrivo anche altre interessanti novità, come ad esempio la facoltà di controllare Spotify direttamente con Google Assistant. Entro la fine dell’anno giungeranno anche nuove applicazioni ottimizzate. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori dettagli.

