Come ben sappiamo, grazie alle funzioni di monitoraggio della salute, al tracciamento dei dati in tempo reale, al monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna e della saturazione dell’ossigeno, i recenti smartwatch sono in grado di salvare le nostre vite. Dalla raccolta dei dati, grazie all’utilizzo di sofisticati algoritmi, gli orologi intelligenti sono capaci di rilevare irregolarità o modelli anomali nei segni vitali, come, ad esempio, le cadute improvvise, e l’avviso tempestivo ai contatti di emergenza. Infatti, alcuni modelli di smartwatch spesso includono funzionalità come il rilevamento delle cadute, che invia automaticamente segnali di soccorso se viene rilevato un impatto importante. Ampliando la medesima linea di dispositivi, il nuovo Samsung Galaxy Watch sarà caratterizzato da tecnologia salvavita.

Si tratta di una funzionalità degna di nota che sarà ospitata dalla prossima serie Galaxy Watch, ovvero la funzione Irregular Heart Rhythm Notification (IHRN), che di recente ha ricevuto l’autorizzazione dalla FDA e l’approvazione dal Ministero coreano della sicurezza alimentare e farmaceutica (MFDS). Tale funzionalità all’inizio sarà introdotta in 13 mercati, tra cui: Argentina, Azerbaigian, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Georgia, Guatemala, Hong Kong, Indonesia, Panama, Emirati Arabi Uniti, Corea e Stati Uniti; la possibilità è che in futuro possa espandersi anche a livello globale. La funzione IHRN, insieme a quella di elettrocardiogramma (ECG) già a bordo, consente agli utenti di monitorare in maniera costante il proprio ritmo cardiaco e ricevere notifiche se vengono rilevate irregolarità.

Questa interessante funzione è particolarmente preziosa per quelle persone che presentano condizioni cardiache preesistenti, in quanto permette loro di monitorare in maniera più semplice la propria salute cardiovascolare e ridurre al minimo il rischio di gravi complicanze come ictus, insufficienza cardiaca e altre problematiche cardiovascolari. Inoltre, l’app Samsung Health ad oggi offre già ulteriori misurazioni della salute come la temperatura corporea, la pressione sanguigna ed i livelli di ossigeno nel sangue. Tuttavia, anche se queste funzionalità elargiscono agli utenti un quadro completo della loro salute, è comunque importante sapere che non vanno a sostituire la diagnosi medica professionale.

