Oggigiorno gli smartwatch si presentano relativamente di piccole dimensioni, e questo significa che al loro interno è possibile incorporare una batteria altrettanto piccola. Ma, considerato che negli ultimi anni questi wearable includono sempre più funzionalità, è anche vero che necessitano di tanta energia e che la durata di una batteria non garantisce sempre tanta autonomia. Malgrado il nuovo Samsung Galaxy Watch 4 sia capace di offrire una durata di circa 24-48 ore, è anche vero che la stessa durata è limitata e resta un inconveniente gravoso degli orologi intelligenti.

Come rilevato da ‘nl.letsgodigital.org‘, Samsung sta progettando un nuovo ed interessante brevetto per ovviare a tale ostacolo. Il noto produttore sudcoreano, infatti, si è messo a lavoro per sviluppare un cinturino dotato di pannelli solari in grado di ricaricare lo smartwatch. Questo sta a significare che il dispositivo è costantemente caricato tramite l’energia solare. Verso gli inizi di quest’anno, precisamente il 12 gennaio 2021, l’azienda sudcoreana ha fornito una maggiore documentazione, e lo scorso 16 settembre è stato pubblicato il brevetto contenente 22 pagine. Quest’ultimo, pensato per il Samsung Galaxy Watch, è dotato di due batterie solari posizionate all’interno del cinturino.

I pannelli solari, collocati nel cinturino su entrambi i lati subito dopo la cassa dello smartwatch, sono in grado di raccogliere una quantità sufficiente di luce solare. Samsung ha deciso di sfruttare un polimero con quantum dot, ovvero la medesima tecnologia utilizzata per il suo TV QLED e su alcuni laptop recenti. Le celle solari catturano la luce, che passa attraverso il polimero, dopodiché la stessa viene convertita in energia elettrica. L’energia, infine, viene trasferita a piccole batterie ausiliarie, inserite sempre sul cinturino. Dunque, l’orologio deve assorbire relativamente poche ore di luce solare/luce fluorescente per poter continuare a funzionare. Dato che si tratta solo di un brevetto, non sappiamo con certezza se questa tecnologia potremmo trovarla a bordo del Samsung Galaxy Watch 5, in uscita il prossimo anno.