Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare il Samsung Galaxy S23, top di gamma di ultima generazione a marchio Samsung che gode di un ottimo sconto sul portale Amazon. Parliamo di un flagship dalle specifiche tecniche di grande rilievo e che può senza dubbio competere alla pari con gli ultimi top di gamma di casa Apple. Avere la possibilità di acquistare questo Samsung Galaxy S23 ad un prezzo più vantaggioso, sicuramente può invogliare molti utenti a puntare su tale top di gamma, contribuendo ancor di più al suo successo sul mercato.

Interessante il rilancio per il Samsung Galaxy S23: il prezzo è in aggiornamento oggi su Amazon

Torna ad essere aggressivo il prezzo, dunque, dopo l’offerta dei giorni scorsi. Approfondendo quanto propone quest’oggi Amazon, ecco che si può notare come il modello nero da 128GB di memoria interna sia stato scontato del 35%. Si parla sempre di sconto applicato al prezzo da listino, che ricordiamo essere di 1015 euro, arrivando quindi ad una cifra finale di 657,34 euro. Un prezzo molto allettante, considerando che si stia parlando di un top di gamma del 2023, che non presenta costi aggiuntivi relativi alla spedizione. C’è disponibilità immediata su Amazon per questo Samsung Galaxy S23 nero da 128GB di memoria interna e nel giro di pochissimi giorni arriverà nelle vostre case.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Altro aspetto positivo di fare acquisti su questo sito di e-commerce, è la possibilità di puntare su un pagamento a rate grazie a Cofidis. La cifra sarà quindi dilazionata nel tempo, in modo da dare l’opportunità a più utenti di approfittare di tale sconto. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo Samsung Galaxy S23 ricordiamo la presenza di un display Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz.

Lato hardware spazio al processore Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8GB di RAM. Infine non manca un ottimo comparto fotografico, vista la presenza di una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel. La fotocamera frontale è invece da 12 megapixel. Il tutto supportato da una batteria da 3900 mAh.