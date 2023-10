Qual è la terapia più efficace contro il dolore? Certe volte è raccontarlo, quel dolore, come accade in Too Late di Nitro e Madame, una dolce rassegnazione tradita dal titolo. Ma solo in parte. I due artisti vicentini uniscono le forze per la prima volta e raccontano tutte le spigolosità del sentimento più tormentato dell’uomo, lo stesso che oggi i Blink 182 hanno voluto raccontare nelle sue sfumature più dolci in Fell In Love. Punti di vista, fortunatamente.

Nitro e Madame ne sviluppano i segreti più amari e tossici, come le notti insonni e il sesso come unico spiraglio di comunicazione, ma ci sono anche l’alcol e l’odio. Verso se stessi, ovviamente, che talvolta è anche quello più tossico. Il tutto avviene su un beat che Mike Defunto ha confezionato in un mood crepuscolare, fatto di riverberi malinconici e soffocanti e le voci dei due artisti che si rincorrono baciando alla perfezione ogni sillaba e ogni terzina.

Madame è nel suo mondo, e lo stesso si può dire di Nitro. Non è certamente la prima volta in cui dal mondo del rap arrivano perle di rara violenza emotiva: non c’è spazio per la speranza, non in questo brano. Madame e Nitro sputano vomito mentre si contorcono sul letto dopo una notte passata nella morsa dei pensieri intrusivi e dell’ansia, argomento oltremodo ricorrente nelle produzioni contemporanee.

C’è una vita dopo l’amore? I due provano a rispondere: “Ho imparato ad accettarmi, ma con un’arma bianca”, oppure: “È l’odio per me stesso che mi manderà all’inferno”, eppure non c’è una frase in cui si veda la luce. Un racconto assolutamente realista e sincero, senza false illusioni. Chi ha patito le pene d’amore sa bene quanto sia lontana la via d’uscita: Madame e Nitro raccontano proprio questo in Too Late, il loro singolo fuori da oggi, venerdì 13 ottobre, su tutte le piattaforme.

