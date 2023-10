Per l’ennesima volta la band di Mark Hoppus anticipa il prossimo album One More Time. Dopo aver ritrovato il sapore pop punk con Dance With Me, Fell In Love dei Blink 182 ci riporta a metà strada tra la ballatona della title track e l’adrenalina radiofonica con un pizzico di romanticismo.

Con il ritorno di Tom Delonge è ben evidente che la band californiana abbia ritrovato l’ispirazione, certamente declinata alle nuove esperienza e all’età decisamente più matura, per lanciare continui messaggi di positività e leggerezza. A questo giro, infatti, i Blink 182 raccontano l’insicurezza e la solitudine prima di incontrare il partner.

Il nuovo album dei Blink 182 sarà fuori il 20 ottobre ed è una delle novità più attese del 2023. Come ben noto, infatti, la band ritorna alla sua formazione originaria con Mark Hoppus al basso e alla voce, Tom Delonge alla chitarra e alla voce e Travis Barker alla batteria. Delonge si era preso una pausa dal 2015, quando ha scelto di dedicarsi alla sua passione per gli UFO e al side project Angels & Airwaves. Nel frattempo i Blink 182 avevano accolto Matt Skiba degli Alkaline Trio con il quale hanno sfornato due album, California (2016) e Nine (2019).

Ora la formazione ha ritrovato un proprio equilibrio, specialmente dopo l’incidente aereo nel quale Travis Barker ha rischiato la vita. La loro ritrovata pace è tutta nel testo di One More Time, accompagnata da un video in cui ritroviamo gli scenari più famosi dei singoli di successo della band, quasi a voler chiudere un cerchio.

Fell In Love dei Blink 182 chiude un cerchio prima dell’uscita dell’album: abbiamo ascoltato il pezzo con più groove (Edging), la ballata malinconica (One More Time), il pezzo pop punk (Dance With Me) e ora abbiamo una sfumatura.

Late night, feelin’ kinda lonely

Drive home, no one’s waitin’ for me

I don’t miss the days before I fell for you

Last time was fun but overrated

White lines, fun but then you hate it

Cruel hearts and nobody could break it

Sad but true

And honestly (What was that?)

I needed you (What was that?)

You needed me, it’s crazy

Do you remember the time when we first met?

You were at a party with your ex

I said, “Hello” then I got drunk

Do you remember the time we fell in love?

Do you remember the night when you came over?

Playin’ songs, layin’ on my shoulder

We made out till the sun came up

Do you remember the time, remember the time we fell in love?

Na-na-na

Na-na-na

Na-na-na

Na-na-na

How could I ever forget layin’ in your bed

Having sex all night? It’s fu**ing with my head

Now we can never pretend that we can only be friends

We should do it again and again

And honestly (What was that?)

I needed you (What was that?)

You needed me, it’s crazy

Do you remember the time when we first met?

You were at a party with your ex

I said, “Hello” then I got drunk

Do you remember the time we fell in love?

Do you remember the night when you came over?

Playin’ songs, layin’ on my shoulder

We made out till the sun came up

Do you remember the time, remember the time we fell in love?

Na-na-na

Na-na-na

Do you remember the time?

Na-na-na

Do you remember the time

Na-na-na

Remember the time we fell in love?

Na-na-na

How could I ever forget layin’ in your bed

Na-na-na

Having sex all night? It’s fucking with my head

Na-na-na

Now we can never pretend that we can only be friends

Remember the time we fell in love?