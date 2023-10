Un certo Gastone, nome che ci ricorda il papero snob e griffato dell’universo Disney, ha firmato un messaggio che ora impera nella Galleria Santa Radegonda, in piazza del Duomo a Milano. Tantissimi sono gli utenti che hanno immortalato il messaggio e lo hanno riportato sui social, cercando di indagare su quale sia la storia dietro quell’appello accorato. In breve, un certo Gastone cerca di riconquistare la sua Maria.

“Maria, non importa cosa dicono i miei figli. Ho trent’anni più di te, ma sono trent’anni di saggezza che posso offrirti. Se torni da me, ti intesto tutto. Gastone”.

Chi sono Maria e Gastone? Questa la domanda che si pongono tutti, ma nel frattempo sui social già fanno tendenza gli hashtag #tintestotutto, #mariagastone e #mmduomo. Come già detto, tanti gli utenti che commentano il cartellone con frasi ironiche: “Maria, il Sig. Gastone ha un messaggio per te”, ma soprattutto: “Adesso voglio sapere se Maria se lo riprende! E vi prego, visto che è appena diventata la mia soap preferita, continuate a mandarmi video e foto voi che siete a Milano”.

Il coro unanime, infatti, è l’invito a Maria di tornare insieme a Gastone, a quanto pare un uomo con un matrimonio alle spalle e dei figli a carico, con una notevole differenza di età con la donna. Nel cartellone in Duomo vediamo una donna in lingerie, in bianco e nero e con lo sguardo basso. Sarà lei Maria?

“Il furbo è Gaston, il più svelto è Gaston”, scrive qualcun altro citando una scena del lungometraggio Disney La Bella E La Bestia, certamente un riferimento non da poco. “Gastone, mi chiamo Giuseppe. Va bene uguale?”, e ancora: “Mi travesto da Maria”. “‘Ti intesto tutto’ come stile di vita”. Scopriremo di più? Maria si farà viva? Gastone userà altri canali?

Continua a leggere su optimagazine.com