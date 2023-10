L’annuncio pubblicato martedì 10 ottobre sui social ha scatenato l’hype dei fan di tutto il mondo. Oggi, mercoledì 11, è stata annunciata una data dei Rammstein in Italia per il 2024. La band tedesca capitanata da Till Lindemann passerà per il Belpaese per un’unica serata nel cuore dell’estate, portando sul palco uno show esplosivo e memorabile come sempre accade quando si parla dei Rammstein.

I Rammstein in Italia nel 2024: data e biglietti in prevendita

I Rammstein sbarcheranno in Italia il 21 luglio 2024 con un’unica data all’RFC Arena di Reggio Emilia, l’ex Arena Campovolo Music.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11:00 del 16 ottobre per gli iscritti a LIFAD, il fan club ufficiale dei Rammstein, mentre la prevendita generale sarà disponibile su Ticketone a partire dalle 11 del 18 ottobre.

La band di Till Lindemann ha annunciato il prossimo tour negli stadi con un video speciale, in cui vediamo la band in fila ai controlli di sicurezza di un aeroporto. Gli strumenti superano il check-in, ma quando arriva il momento degli attrezzi scenografici – e tutti noi sappiamo di cosa si tratta – iniziano i problemi.

I Rammstein sono passati per l’Italia anche quest’anno, il 1° luglio 2023, con una data allo Stadio Euganeo di Padova.

L’ultimo album Zeit

Zeit è l’ultimo album dei Rammstein, pubblicato nel 2022 e accompagnato dai singoli Angst, Adieu, Dicke Titten e Zick Zack, oltre alla title-track che ha anticipato il disco.

Come in ogni novità discografica, Till Lindemann e soci presentano novità tematiche. A questo giro la band affronta il passare del tempo ma senza perdere l’impianto industrial metal che li ha resi una delle realtà più importanti della scena internazionale. Alle canzoni più profonde (Zeit) si alternano vere e proprie falciate violente (OK).

