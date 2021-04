Gli artisti omaggiano il Principe Filippo, scomparso ieri all’età di 99 anni portando con sé un secolo di storia del Regno Unito e del mondo. In queste ore le star della musica stanno dedicando un pensiero al marito della Regina Elisabetta attraverso i social. Alcuni di essi hanno avuto l’onore di conoscerlo di persona.

Ringo Starr, per esempio, ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme ai Beatles mentre stringe la mano al Principe. “Dio benedica il Duca di Edimburgo”, scrive l’ex batterista dei Fab Four. Non manca all’appello Mick Jagger, britannico proprio come Ringo e come Filippo, che dai suoi canali non nasconde l’immensa tristezza per la morte del Duca e lo ricorda come “un mecenate molto attivo” e per la sua “grande opera di beneficenza”.

Lana Del Rey pubblica uno scatto d’epoca che ritrae un giovane Filippo accanto alla sua Elisabetta: “Ho sempre amato il modo in cui si amavano”. Non mancano le critiche da parte di alcuni follower: “Cancellalo”, “Che ca**o fai” e altre esternazioni colorite. Dello stesso avviso Patti Smith, che mostra un’altra foto d’epoca della coppia e scrive: “Insieme per una vita”.

Per il momento Paul McCartney non si pronuncia, ma non si esclude che possano arrivare parole di rispetto anche dall’ex bassista dei Beatles. Gli artisti italiani stanno probabilmente prendendo tempo. La morte del Principe Filippo è, inoltre, già oggetto di speculazioni da parte di chi lo considera morto per il vaccino (ma l’aveva ricevuto 3 mesi fa) e di chi sostiene che saranno organizzati funerali di Stato, notizia non vera in quanto Buckingham Palace ha annunciato che le esequie saranno espletate in forma privata.

I messaggi con cui gli artisti omaggiano il Principe Filippo continuano.

I'm very saddened to hear of the passing of HRH Prince Philip Duke of Edinburgh-alongside his extensive charitable work he was a very active patron of many of the sports organisations my father worked for & helped so many young sports men and women. He will be fondly remembered. pic.twitter.com/bhvffEqUQA — Mick Jagger (@MickJagger) April 9, 2021