Si conclude Morgane Detective Geniale 3 su Rai1. Stasera 11 ottobre vanno in onda gli ultimi due episodi della terza stagione dell’apprezzato poliziesco francese che mescola l’elemento crime con la commedia.

Nella nuova stagione, ambientata qualche mese dopo, ritroviamo Morgane profondamente depressa. L’ispettore non ha dato seguito a quel momento di passione tra loro e non ha interrotto la relazione con Roxane. Sentendosi profondamente tradita ha abbandonato la Polizia, riprendendo a lavorare come addetta alle pulizie, ma sempre incapace di mantenersi un’occupazione. Morgane verrà addirittura arrestata per omicidio, ma grazie all’aiuto dei suoi vecchi colleghi riuscirà a dimostrare la sua innocenza, rientrando nella Squadra Investigativa. Sempre brillantissima nella soluzione dei casi complicati ed incredibili che si presenteranno di volta in volta.

Andiamo alle anticipazioni di stasera. Si parte dall’episodio 3×07 intitolato Fuk, Luk e Sau:

Serge, il padre di Morgane, ferito da un proiettile a una gamba, rivela che deve dei soldi a un gruppo di motociclisti. Per questo motivo vuole recuperare quelli che aveva nascosto dietro la lavatrice, ma scopre che la figlia e i nipoti li hanno spesi tutti… Intanto Morgane viene chiamata su una nuova scena del crimine: Samir Masmoudi, travestito da coniglio, viene trovato morto dopo l’addio al celibato del suo amico, Will Zaho.

La serata si conclude con il finale di stagione, l’episodio 3×08 intitolato Kikeriki:

Morgane e Karadec indagano sull’omicidio del proprietario di una gioielleria. Sulla scena del crimine, Morgane riconosce alcuni gioielli rubati dal padre. Quando la squadra stabilisce un legame tra la vittima e il motociclista a cui Serge deve dei soldi, Morgane è costretta a depistare i suoi colleghi e, soprattutto, a mentire a Karadec per evitare che le indagini portino a lei e a suo padre.

Nel cast di Morgane Detective Geniale 3 ritroviamo: Audrey Fleurot nel ruolo di Morgane Alvaro, consulente della stazione di polizia; Cypriane Gardin è Théa Alvaro, figlia maggiore di Morgane Alvaro; Noé Vandevoorde è Eliott Alvaro, figlio di Morgane Alvaro; Mehdi Nebbou è il comandante Adam Karadec; Bruno Sanches nel ruolo di Gilles Vandraud; Marie Denarnaud è la curatrice Céline Hazan; Bérangère McNeese è Daphné Forestier; Clotilde Hesme è Roxane Ascher. New entry di stagione, Jérémy Lewin nei panni di Thimothée Guichard.

La quarta stagione di Morgane Detective Geniale ci sarà: i nuovi episodi sono attualmente in produzione nel sud della Francia. La messa in onda è prevista per la primavera del 2024 su TF1. La trama ripartirà dal finale shock della terza stagione che rimescolerà tutte le carte per la nostra protagonista.

L’appuntamento con Morgane Detective Geniale 3 è per stasera alle 21:30.

