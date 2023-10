Yahoo Mail non funziona oggi 3 ottobre per buona parte degli utenti che hanno una casella di posta elettronica di questo tipo. Le anomalie sono molto particolari, visto che non interessano ogni aspetto del servizio, ma solo una parte delle sue funzionalità. Cerchiamo dunque di capire cosa devono affrontare i possessori di un indirizzo mail in queste ore.

La prima cosa da dire è che, già nella giornata di ieri, ci sono stati dei malfunzionamenti relativi proprio alla fruizione della casella di posta. Ma è quest’oggi che le difficoltà si sono moltiplicate. Almeno da dopo le 9 di questa mattina, sono decine e decine le segnalazioni di utenti alle prese con i problemi di posta. Il fatto che Yahoo Mail non funziona è anche testimoniato dal numero di segnalazioni di errori presenti sul portale Downdetector, tra l’altro in aumento a metà giornata.

In che modo Yahoo Mail non funziona? L’esperienza di controllo e invio dei messaggi sembra andare bene da smartphone, dunque da applicazione mobile dedicata. Al contrario, da browser e dunque da un dispositivo fisso come un computer, si verificano problemi abbastanza seri. Il login funziona correttamente e dunque l’accesso non restituisce anomalie: invece, al tentativo di invio di una nuova mail questa non viene inviata. Come naturale conseguenza poi, si manifesta anche l’anomalia della mancata ricezione di messaggi.

Per il momento, Yahoo non ha chiarito esattamente quale siano i motivi dei problemi con la sua Mail in questa giornata. Visto che non esiste un numero assistenza specifico per i malfunzionamenti di posta elettronica, va almeno segnalato il profilo ufficiale presente sul social X per il determinato servizio. Per quanto in lingua inglese, l’account è pronto a fornire supporto specifico via messaggio diretto. Altri canali più immediati e diretti non sono a disposizione, almeno per il momento.

