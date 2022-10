Abbiamo svariate segnalazioni secondo cui non funziona Yahoo Mail oggi 21 ottobre. Situazione da monitorare con grande attenzione questo venerdì mattina, visto che non si entra durante la normale procedura di login. Ecco perché, a detta di alcuni, sembrano esserci analogie con il disservizio di cui vi abbiamo parlato poco meno di quattro mesi fa sul nostro magazine, visto che a giugno ci siamo ritrovati in una situazione del tutto simile. Proviamo a fare il punto della situazione, in attesa di eventuali riscontri ufficiali da parte dello staff per comprendere meglio cosa stia avvenendo.

Dunque, confermato che non funziona Yahoo Mail oggi 21 ottobre, come del resto potete verificare accedendo alla specifica pagina di Down Detector, dove troverete aggiornamenti in tempo reale sotto questo punto di vista. Fondamentalmente, il pubblico che dispone di una casella di posta elettronica con il noto brand ci dice che non si entra con il login classico, visto che appare un messaggio di errore dopo aver inserito nelle apposite caselle le proprie credenziali.

A voi come stanno andando le cose? Avete letto un messaggio di errore dopo aver utilizzato nome utente e password nel tentativo di accedere alla casella di posta elettronica? Fateci sapere con un commento qui di seguito, visto che lo staff, interpellato sull’argomento dagli utenti via social, al momento della pubblicazione del nostro articolo ancora non ha chiarito la questione. Così facendo, dovrebbe essere più chiara la natura di un disservizio assai discusso, visto che Yahoo Mail a quanto pare è più diffusa di quanto ci si potesse aspettare.

Allo stato attuale, i problemi Yahoo Mail con l’utente che non entra al momento del login, sembrano tutto sommato sotto controllo.