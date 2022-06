Ne avremmo fatto volentieri a meno, ma oggi 28 giugno dobbiamo prendere atto del ritorno dei problemi Yahoo Mail. Un disservizio che a quanto pare è più diffuso rispetto a quanto vi abbiamo riportato a gennaio scorso sul nostro magazine con un altro articolo, anche se le informazioni raccolte fino a questo momento sul tema sono abbastanza frammentarie. Proviamo a capire come stiano le cose, in attesa di capire se ci sarà o meno un intervento da parte dei tecnici con il quale si andrà a risolvere il disservizio di cui vi sta parlando in tempi relativamente ristretti.

Massima attenzione verso i problemi Yahoo Mail: segnalazioni secondo cui la posta non funziona questa mattina

Difficile dire come si sia venuto a creare il disservizio. Di sicuro, non si tratta di lamentele isolate, visto che i problemi Yahoo Mail appaiono molto più diffusi di quanto si potesse immaginare in un primo momento. Secondo le informazioni trapelate finora, la posta non funziona il 28 giugno, anche se il login dovrebbe essere effettuato senza particolari patemi. Il malfunzionamento si palesa davanti ai nostri occhi nel momento in cui si prova ad interagire con le varie cartelle presenti nella nostra area utente.

Come sempre accade in queste circostanze, è possibile monitorare in tempo reale i problemi Yahoo Mail attraverso le segnalazioni raccolte in tempo reale su Down Detector. In questo modo, infatti, capiremo come evolveranno le cose nei prossimi minuti, sperando che nel frattempo arrivi nel più breve tempo possibile un intervento dei tecnici per archiviare il disservizio una volta per tutte. O, quantomeno, una comunicazione ufficiale che aiuti a far luce su quanto sta avvenendo questa mattina.

