Il lancio del Samsung Galaxy S23 FE è più vicino che mai, con il colosso di Seul che annuncerà il telefono, insieme alle versioni FE del Galaxy Tab S9 e dei Galaxy Buds, entro questa settimana. Come sempre, però, la maggior parte dei dettagli su questi prossimi dispositivi sono già trapelati online. Alcuni sono stati confermati dagli elenchi di benchmark, come il fatto che il Samsung Galaxy S23 FE utilizzerà un chipset Exynos 2200 in alcuni Paesi e lo Snapdragon 8 Gen. 1 in altri. Parliamo di uno Snapdragon 8 Gen. 2 come la gamma Samsung Galaxy S23 non FE, e nemmeno lo Snapdragon 8+ Gen. 1 che ha alimentato i Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 l’anno scorso, nonostante il produttore asiatico abbia impiegato più di 1,5 anni per lanciare questo nuovo modello FE. Come riportato da “SamMobile“, c’è voluto così tanto tempo perché l’azienda sudcoreana ha saltato il Samsung Galaxy S22 FE a causa del ritardo del lancio del Samsung Galaxy S21 FE di circa quattro mesi (è uscito a gennaio 2022, anziché a settembre/ottobre 2021). Quel ritardo ha dato al Galaxy S21 FE un vantaggio importante: eseguiva Android 12 invece di Android 11.

Il Samsung Galaxy S20 FE è stato lanciato lo stesso anno dei Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra, quindi tutti e quattro i telefoni erano dotati di Android 10. Se il Samsung Galaxy S21 FE avesse seguito l’S20 FE dodici mesi dopo, avrebbe installato Android 11. Quando il Samsung Galaxy S21 FE arrivò sugli scaffali dei negozi, il colosso di Seul aveva Android 12 pronto sia per i dispositivi esistenti che per quelli nuovi. Fondamentalmente, il Samsung Galaxy S21 FE è passato direttamente da Android 10 ad Android 12. Ciò significa che è l’unico modello Galaxy S21 che riceverà Android 16, poiché tutti i modelli Galaxy S21 possono beneficiare di quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo e il trio S21 originale ha debuttato con Android 11.

La versione Android del Samsung Galaxy S23 FE, purtroppo, sarà la stessa degli altri modelli S23, poiché l’aggiornamento ad Android 14 con One UI 6 è ancora in fase beta. Certo, il grande aumento del software sul Samsung Galaxy S21 FE è stata un’eccezione, ma non diremmo di no al fatto che Samsung la renda una regola modificando i programmi di lancio dei dispositivi nella seconda metà dell’anno per garantire che non arrivino con software vecchio di un anno solo poche settimane prima che il prossimo grande aggiornamento di Android e One UI sia pronto. Si spera che il colosso di Seul aggiornerà il Samsung Galaxy S23 FE con Android 14 e la One UI 6.0 subito dopo la sua messa in vendita.

