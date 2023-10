A lui aveva dedicato il brano di Sanremo 2023. Gianluca Grignani era tornano in gara al Festival con un pezzo per suo padre, Paolo. Cantava l’amore tra padre e figlio. Si intitola Quando Ti Manca Il Fiato e oggi gli manca di nuovo: il papà di Gianluca Grignani è morto.

Sui social, l’artista condivide uno scatto che lo ritrae in compagnia del genitore e scrive: “E per il resto ognuno giudichi se stesso… Ciao papà 💔”, parole estratte proprio dal testo del brano che lo ha riportato all’Ariston. Poche parole e un’immagine datata. Un giovanissimo papà Paolo e un Gianluca ancora bambino nel giorno del dolore.

Un rapporto particolare il loro, che Gianluca oggi chiede di non giudicare. Solo qualche mese fa, l’aveva messo in musica e sulla canzone raccontava: “È nata di getto, dopo una telefonata inattesa di mio padre e che dopo anni mi chiedeva se sarei andato al suo funerale. Poi l’ho lasciata e ripresa più volte. Qualche tempo fa l’avevo anche già presentata a un festival, ma poi la ritirai perché non ero pronto”.

Nel testo, un saluto dal sapore di perdono, un gesto di pace e qualche lacrima: “Ciao papà o addio papà io ti perdono, le mie lacrime sono sincere ma c’è chi non lo farà, tu accettala la verità e in mezzo a chi finge cordoglio sarò il tuo orgoglio”.

Del testo di Quando Ti Manca Il Fiato fa parte anche la frase che Gianluca ha scelto per il post sui social: “Perché tu sappia che ti amo lo stesso e per il resto ognuno giudichi se stesso”.