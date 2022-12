In Quando Ti Manca Il Fiato, Gianluca Grignani canta il papà. Con questa canzone si presenta al Festival di Sanremo 2023, pronto ad emozionare, come ha già fatto in passato.

Per Grignani non è infatti la prima volta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. La prima volta lo abbiamo visto nel 1995, da esordiente nella categoria delle Nuove Proposte con l’indimenticabile Destinazione Paradiso, l’ultima nel 2022 in duetto con Irama nella serata delle cover.

Assente dalla competizione canora dal 2015, il 2023 sarà l’anno del suo ritorno sul palco tra i Campioni scelti dal direttore artistico, Amadeus, che in diretta radio su RTL 102.5 ha raccontato di essere rimasto molto colpito dal brano di Grignani.

Nei testi del Festival c’è tanto amore, questo il tema dominante. Ma tante sono le sfaccettature del sentimento cantate dagli artisti. Nel testo di Quando Ti Manca Il Fiato di Gianluca Grignani, infatti, l’amore è quello per il suo papà.

“Gianluca Grignani ha dedicato una canzone a suo padre, appunto si parla di amore. La canticchiavo stamattina”, le parole di Amadeus. “Non posso nemmeno aprire i finestrini della macchina quando guido. Quando ascolto un brano penso al successo radiofonico. Un esempio? Alla Rappresentate di Lista avevo detto che quel brano sarebbe durato fino all’estate. Così è stato”.

Gianluca Grignani a Sanremo: tutte le presenze

Dopo l’esordio nel 1995 nella categoria Nuove Proposte con il brano Destinazione Paradiso, nel 1999 era in gara nella sezione Big con Il Giorno Perfetto e due anni dopo, nel 2002, è tornato al Festival di Sanremo con la canzone Lacrime Dalla Luna.

Era ancora sul palco del Festival nel 2006 con il brano Liberi Di Sognare e nel 2008 con Cammina Nel Sole per poi farvi ritorno e nel 2015 con Sogni Infranti.

Anche il 2012 lo ha visto sul palco, ma stavolta non in gara. Era presente nella serata dei duetti come ospite di Pierdavide Carone con cui canta Nanì, prodotta e diretta da Lucio Dalla.

Infine, lo abbiamo visto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo anche nel 2022: con Irama ha duettato sulle note di La Mia Storia Tra Le Dita.