Dopo un excursus su cos’è stato La Fabbrica Di Plastica negli anni ’90, sulle dicerie che ancora lo indicano come uomo avvezzo alle dipendenze, arriva come un fulmine a ciel sereno il pensiero di Gianluca Grignani su Fedez.

Gianluca Grignani è un uomo libero, talmente libero che alle dipendenze non crede: “Ho un cervello sempre in movimento”. Si racconta, il cantautore, in un’intervista concessa a Il Fatto Quotidiano. Chi lo ama può vivere nella presunzione di sapere tutto di lui. Quando è scoppiato come fenomeno nazionale con Destinazione Paradiso, l’Italia intera si era fatta un’immagine sbagliata di lui.

“Venivo dal grunge”, precisa Gianluca, che già da giovanissimo respingeva ogni etichetta che inevitabilmente gli arrivò dopo il primo album. Per questo si mise in testa di liberarsi da ogni convenzione e spingere l’acceleratore sul rock alternativo. Nella sua testa c’era The Bends dei Radiohead, e di Thom Yorke ricorda quella non-volontà di essere catalogato. Se in un primo momento La Fabbrica Di Plastica fece storcere il naso a qualcuno, oggi è ricordato come un cult della scena alternativa italiana.

Siamo, oggi, nella prima settimana dopo i risultati delle elezioni politiche, argomento sul quale si sono pronunciati tantissimi artisti. Qual è il pensiero di Gianluca Grignani? “Non sono un politico”, dice con sincerità per poi aggiungere: “Ma se c’è da prendere posizione lo faccio e se ci fosse la possibilità scenderei in campo”.

Poi, preme il bottone su Fedez:

“L’unico che può fare il presidente del Consiglio in Italia è Fedez: è intelligente, semplice e furbo. Anche se è distante da me, ha una personalità abbastanza paracula per fare il presidente: è l’unico di cui Io mi fiderei”.

Fedez di certo potrebbe apprezzare questo endorsement, e quando era partita la campagna promozionale di Disumano in effetti ha illuso tutti con quel sito, fedezelezioni, sul quale molti scommettevano.

