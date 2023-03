Il desiderio di Gianluca Grignani, espresso sulle frequenze di RTL 102.5. L’artista rivela che gli piacerebbe scrivere una canzone per Giorgia, cantante con la quale si è trovato in gara al recente Festival di Sanremo. Nell’edizione 2023 della kermesse canora condotta da Amadeus e da Gianni Morandi, infatti, entrambi erano in competizione nella categoria dei Campioni, con un brano inedito.

Nel corso della kermesse sanremese, Grignani ha duettato con Arisa nella serata delle cover ma c’è un’altra artista con la quale vorrebbe collaborare: si tratta di Giorgia. A tal proposito, Gianluca ha rivelato:

“Arisa è un’artista talmente eclettica che può fare qualsiasi cosa. È una donna particolare, non la comprendo ancora e la cosa mi piace. Lei è un’interprete ma è anche un’artista. Vorrei scrivere per Giorgia, potrei scrivere qualsiasi cosa per lei, mi piace moltissimo“, le sue parole.

In compagnia di Matteo Campese e Paola Di Benedetto, Grignani è intervenuto durante The Flight e ha raccontato la sua esperienza sul palco del Teatro Ariston con il toccante brano dedicato a suo padre, Quando Ti Manca Il Fiato. Un Festival che Grignani ha vissuto in modo intenso, più pesante di ciò che ricordava, ma tutto sommato divertente.

Confessa di non aver mai guardato la classifica di gradimento e di esserci andato unicamente per presentare il suo pezzo, in cui crede molto, certo che alla gente non sarebbe arrivato nell’immediato ma avrebbe richiesto un po’ per essere capito.

“Il Festival di Sanremo è stato più pesante di quanto ricordassi. Mi divertivo, non ho mai guardato la classifica. Penso di essere l’unico arista nella storia del festival a non aver mai visto la classifica. Sono andato a Sanremo sapendo di avere un grande brano. Non mi aspettavo che alla gente arrivasse subito ma sapevo che sarebbe rimasto. La gente si è sentita coinvolta, questo tipo di brani non sono solo di chi li fa. Molte persone si sono riconosciute, poi la canzone ti rilassa, non dà una morale ma una reazione“, racconta Gianluca Grignani a RTL 102.5.

Non di certo un novellino a Sanremo. Per lui si è trattato del settimo Festival.

“È stata la mia settima volta al Festival di Sanremo, mi sono accorto di quanto la gente mi voglia bene. Me ne ero già accorto lo scorso anno, quando mi sono esibito con Irama e ancora di più quando mi sono assentato dalle scene. Mi sento parte della famiglia di tutti. Sono come uno zio un po’ fuori dagli schemi. Le persone che apprezzano la mia musica sembrano capirmi meglio degli amici con cui esco a cena. Desidererei che le persone mi vedessero come una persona comune e mi accettassero così come sono“, conclude.