Che Memento Mori fosse la nuova vita (o morte?) di Gahan e Gore era già nell’aria, ma più estrapoliamo le tracce dal disco più ci rendiamo conto di quanto ogni tassello sia un mondo a sé stante, un universo che si regge benissimo da solo. Questo è l’effetto che troviamo anche in My Favourite Stranger dei Depeche Mode, nuovo estratto dal primo disco post-Fletcher e con il quale la band britannica si è rilanciata.

Ipnotica, dark, dissonante e cupa proprio come My Cosmos Is Mine, My Favourite Stranger configura un’ombra immaginaria che ci tallona in ogni contesto e che talvolta ci fa da consigliere. Sarà l’ansia? Sarà la nostra parte razionale? Dave Gahan ha spiegato il brano come “divertente e un po’ rischioso”. Per accompagnare il singolo i Depeche Mode hanno scelto un colosso, quell’Anton Corbijn entrato nella storia nel 1993 con il video di Heart-shaped Box dei Nirvana nonché regista del biopic su Ian Curtis e i Joy Division, Control.

Nel video vediamo un uomo vagare nella foresta e lungo le strade di una città fino alla sua casa, quando si toglie il cappello e scopriamo che si tratta di una donna. Il tutto, ovviamente, in bianco e nero per rispettare i chiaroscuri di Memento Mori. La presenza dei Depeche Mode è di nuovo costante, e dopo un fortunatissimo tour del 2023 sono pronti a ritornare in Italia nel 2024 con due date al Mediolanum Forum di Milano il 28 e il 30 marzo.

My Favourite Stranger segue la pubblicazione di Ghosts Again, My Cosmos Is Mine e Wagging Tongue e, come tutti gli altri brani presenti in Memento Mori, è stato prodotto da James Ford e Marta Salogni.

Testo

Some perfect stranger

Sneaks on tip-toes

Steals my shadow

And goes where I go My favourite stranger

Stands in my mirror

Puts words in my mouth

All broke and bitter Some perfect stranger

My imitation

Drops my name in

My conversations

Some perfect stranger Some perfect stranger

Speaks when I speak

Walks in my footsteps

And talks in my sleep My favourite stranger

Stands where I stand

Leaves crime in my wake

And blood on my hands

Traduzione