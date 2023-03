In altre occasioni parleremmo di un fulmine a ciel sereno, ma My Cosmos Is Mine dei Depeche Mode è stata la porta sbattuta nell’assoluto silenzio che ci ha fatto sussultare. Dave Gahan e Martin Gore sono tornati con un nuovo singolo che anticipa Memento Mori, il primo album pubblicato dopo la morte di Andy Fletcher che sarà fuori il 24 marzo.

Se con Ghosts Again abbiamo ritrovato quanto lasciato in sospeso da Construction Time Again (1983) – dunque Love In Itself e Everything Counts – in My Cosmos Is Mine veniamo afferrati per la gola e trascinati in una stanza delle torture con luci al neon difettose, all’interno di un capannone arrugginito, protagonisti di uno snuff movie acido e delirante. Il brano è cupo, industrial, con un giro di basso distorto che prende le misure del nostro ascolto come solo un serpente sa fare prima di ucciderci.

La voce di Dave Gahan è ipnotica come sempre. I 6/8 della struttura sono fatti di riverberi e synth appena pronunciati, il tanto di produrre poche note ma audaci, minacciose. Nel ritornello si tenta l’apertura à la Blasphemous Rumours, uno spiraglio di luce che ci viene subito precluso per riportarci al mondo dark e claustrofobico della strofa. Un bingo, decisamente, che ci fa riassaporare Some Great Reward (1984) e Black Celebration (1986).

A proposito del brano, parla Marta Salogni che insieme a James Ford ha registrato, mixato e prodotto il brano: “Mi è piaciuto elaborare le voci di Dave e Martin attraverso un sacco di nastri”. Il risultato è tutto in My Cosmos Is Mine dei Depeche Mode, che stringe ancora di più l’attesa verso Memento Mori e mette tutti d’accordo, anche quelli che disprezzano le produzioni contemporanee della band britannica.

Memento Mori Deluxe Edition Memento Mori Deluxe Edition

Audio CD – Audiobook

Testo

Don’t play with my world

Don’t mess with my mind

Don’t question my spacetime

My cosmos is mine Don’t toy with my heart

Don’t knock down my shrines

Don’t alter my headlines

My cosmos is mine

No war, no war, no war, no war

No more, no more, no more, no more

No fear, no fear, no fear, no fear

Not here, not here, not here, not here

No rain, no clouds

No pain, no shrouds

No final breaths

No senseless deaths Don’t stare at my soul

I swear it is fine

Its borders are outlined

My cosmos is mine

My cosmos is mine

My cosmos is mine (Don’t play with my world)

My cosmos is mine

My cosmos is minе

My cosmos is mine (Don’t play with my world)

Traduzione