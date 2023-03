Il 2023 è l’anno del nuovo album di Ed Sheeran, Subtract. Non un semplice seguito di Equals (2021), né il capitolo finale della pentalogia dei simboli iniziata con Plus (2011) e continuata con Multiply (2014) e Divide (2017). In questo disco il cantautore di Halifax ha completamente svuotato la sua anima per liberarsi dai grandi demoni degli ultimi anni.

Quando esce il nuovo album di Ed Sheeran

Se vogliamo continuare con il gioco delle esclusioni, Subtract (-) non è nemmeno l’ennesima fase retorica che colpisce ogni artista che cerca di impressionare il suo pubblico con grandi discorsi sulla consapevolezza, le fragilità e la sincerità. Ed Sheeran ha realmente visitato l’inferno. Lo racconta lui stesso nel post Instagram in cui annuncia la nuova avventura discografica, e lo fa senza mezzi termini.

Il nuovo album di Ed Sheeran sarà fuori il 5 maggio 2023. Per il momento non è dato sapere quando uscirà il primo singolo che anticipa il disco, ma il cantautore di Halifax ha già reso nota la tracklist con un piccolo teaser in cui lo vediamo passeggiare sulla spiaggia, con immagini alternate di un potenziale videoclip.

Di seguito la tracklist di Subtract:

01 Boat

02 Salt Water

03 Eyes Closed

04 Life Goes On

05 Dusty

06 End Of Youth

07 Colourblind

08 Curtain

09 Borderline

10 Spark

11 Vega

12 Sycamore

13 No Strings

14 The Hills Of Aberfeldy

Il tumore della moglie, il lutto e la depressione

Come detto in apertura, Ed Sheeran ha rilasciato una lunga nota per accompagna l’annuncio dell’uscita di Subtract per raccontare il contesto in cui è nato il disco. Le sue parole:

“Ho lavorato a Subtract per un decennio, cercando di scolpire l’album acustico perfetto, scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di quello che pensavo dovesse essere. Poi, all’inizio del 2022, una serie di eventi hanno cambiato la mia vita, la mia salute mentale, e infine il modo in cui ho visto la musica e l’arte. Scrivere canzoni è la mia terapia. Mi aiuta a dare un senso ai miei sentimenti. Ho scritto senza pensare a come sarebbero state le canzoni, ho solo scritto quello che è venuto fuori. E in poco più di una settimana ho sostituito un decennio di lavoro con i miei pensieri più profondi. Nel giro di un mese a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore, senza soluzione di cura fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal, un fratello per me, è morto improvvisamente, e mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore. Stavo spirando attraverso paura, depressione e ansia. Mi sentivo come se stessi annegando, con la testa sotto la superficie, guardando in alto ma senza riuscire a respirare l’aria. Come artista non mi sentivo di poter mettere al mondo credibilmente un corpo di lavoro che non rappresentasse con precisione dove sono e come devo esprimermi in questo momento della mia vita. Questo album è puramente questo. Sta aprendo la botola nella mia anima. Per la prima volta, non sto cercando di creare un album che piacerà alla gente, sto semplicemente mettendo fuori qualcosa di onesto e fedele a dove mi trovo nella mia vita da adulto. Questo è Subtract”.

