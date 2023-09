Con Angry dei Rolling Stones arriva la conferma: Hackney Diamonds sarà il prossimo album di Mick Jagger e soci che dimostra che c’è un futuro oltre A Bigger Bang, l’ultima esperienza in studio pubblicata nel 2005. Da giorni la band britannica ha tappezzato il web e le principali città con indizi che hanno scatenato l’hype dei fan, un annuncio pubblicitario sospetto e una vera e propria caccia al tesoro per scovare ogni dettaglio che parlasse di data, titolo e novità.

Con Angry dei Rolling Stones ritroviamo quel rock blues inzuppato nel glamour che ha scagliato la band nell’olimpo degli dei. Il riff di Keith Richards c’è, il riverbero vintage pure, la voce saturata di Mick Jagger suggella il tutto e l’energia è sempre la stessa.

Il brano, così come l’album, è prodotto da Andrew Watt che in questi anni ha collaborato con grandi star internazionali da Post Malone a Iggy Pop. Il video che accompagna il singolo è firmato da Francois Rousselet, già regista della band britannica in Ride ‘Em On Down e vede come protagonista l’attrice Sydney Sweeney che abbiamo già visto in The White Lotus e Euphoria.

Il singolo è disponibile da oggi, mercoledì 6 settembre, su tutte le piattaforme.

Hackney Diamonds sarà fuori il 20 ottobre 2023 ed è già disponibile in pre-order e pre-add. Per settimane gli Stones hanno fatto dannare bonariamente i fan con quell’annuncio criptico comparso su un giornale britannico con tanto di numero di telefono, data orientativa e un sito internet.

Ora il tempo del ritorno dei Rolling Stones è arrivato. Dopo la scomparsa di Charlie Watts, la band ha dedicato al compianto batterista l’intera opera. Non ci resta che attendere, ma le premesse sono già una nuova storia da raccontare.

01 Angry 02 Get Close 03 Depending On You 04 Bite My Head Off 05 Whole Wide World 06 Dreamy Skies 07 Mess It Up 08 Live By The Sword 09 Driving Me Too Hard 10 Tell Me Straight 11 Sweet Sounds of Heaven 12 Rolling Stone Blues

Don’t get angry with me, I never caused you no pain

I won’t be angry with you, but I can’t see straight

It hasn’t rained in a month, the river’s run dry

We haven’t made love, and I wanna know why

Why you angry with me?

Why you angry?

Please just forget about me, cancel out my name

Please never write to me, I love you just the same

I hear a melody ringing in my brain

Just keep the memories, don’t have to be ashamed

Don’t get angry with me, I’m in a desperate state

I’m not angry with you, don’t you spit in my face

The wolf’s at the door with the teeth and the claws

My mouth’s getting sore, I can’t take anymore

Why you angry with me?

Why you angry?

Voices keep echoing, calling out my name

Hear the rain keep beating on my window pane

I hear a melody ringing in my brain

You can keep the memories, don’t have to be ashamed

Don’t get angry with me

Angry

Angry

Angry, don’t be angry with me, if we go separate ways

Angry, yeah, don’t be angry with me, let’s go out in a blaze

Angry, don’t be angry with me, don’t you spit in my face

Angry, don’t be angry with me, don’t get, don’t get

Angry, don’t be angry with me

I’m still taking the pills, and I’m off to Brazil

Angry, don’t be angry with me

Angry (Please), don’t be angry with me

Come on

Angry, don’t be angry with me