Una nuova minaccia via social è rappresentata dal virus Sei tu nel video in arrivo su Messenger di Facebook. Il messaggio è inviato apparentemente da un amico o un conoscenze e allude ad un filmato che ci riguarda, allegato alla nota con un link ipertestuale. La curiosità potrebbe portarci visitare il collegamento ma è proprio qui che si annida la trappola dalla quale bisognerebbe stare più che guardinghi.

Il messaggio in arrivo via Messenger è brevissimo e contiene esattamente il contenuto presente all’inizio dell’articolo. Ebbene, come già anticipato, il ribattezzato virus Sei tu nel video punta a fare leva si sulla curiosità del ricevente ma, magari, anche su un certo timore di essere stati scoperti in qualche azione più o meno consona alla morale comune. Gli emoticon ridenti funzionano di certo nel far passare all’azione le ignare vittime con l’apertura del link truffaldino.

Dietro il messaggio si cela, appunto, un virus che viene scaricato al momento del collegamento proposto su Messenger. L’aspetto gravissimo del malware è anche il seguente: il rischio di cadere in trappola si amplia ai contatti della vittima di turno, in un effetto a catena davvero importante e difficilmente arginabile.

Come comportarsi se si è ricevuto il virus Sei tu nel video via Messenger e si è cliccato sul collegamento al malware? La prima cosa da fare sarà quella di cambiare immediatamente la propria password di accesso al social network. Subito dopo, prima di riaprire la piattaforma da computer o anche da smartphone, sarà il caso di eseguire un antivirus sul dispositivo e verificare la presenza (appunto) di un malware. Tutte le azioni su elencate serviranno ad evitare che il propagarsi della minaccia continui tra utenti ignari, come segnalato anche dalla Polizia postale attraverso i suoi canali social ufficiali.

