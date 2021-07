Ci sono più di 10 app che vanno segnalate oggi 22 luglio, a proposito di un malware Android sulla carta molto pericoloso, considerando quanto raccolto di recente dopo alcuni studi preziosi per tutti. Partiamo dal presupposto che tutti dobbiamo imparare a muoverci in questo particolare contesto, perché se da un lato è vero che produttori come Huawei abbiano fornito informazioni utili in merito in passato (ne abbiamo parlato con alcuni articoli a tema), allo stesso tempo occorre tenere gli occhi aperti. In primis, evitate download al di fuori del Play Store.

L’allarme sul malware Android attraverso svariate app

Scendendo in dettagli, il malware Android in questione è nuovamente Joker e, a quanto pare, si alimenta in questo periodo storico attraverso undici applicazioni. Procedete con l’immediata disinstallazione di titoli come Free Affluent Message, PDF Photo Scanner, delux Keyboard, Comply QR Scanner, PDF Converter Scanner, Font Style Keyboard, Translate Free, Saying Message, Private Message, Read Scanner e Print Scanner. Solo così, infatti, potrete sentirvi al sicuro.

Il malware Android, secondo quanto raccolto di recente, opera attraverso il furto dei dati degli utenti puntando tutto sul tanto temuto accesso agli SMS, ai contatti e alle telefonate. L’unico modo per evitare brutte sorprese è evitare di scaricare applicazioni da sviluppatori non certificati, essendo queste quelle che a conti fatti presentano da sempre il più alto rischio di malware. Tenete gli occhi aperti, in attesa che siano rimosse o quantomeno “pulite” dai rispettivi sviluppatori.

Alcune app tra quelle citate oggi, a proposito del malware Android che ha fatto tornare attuale Joker, a quanto pare sono molto popolari anche qui in Italia. Un motivo in più per fare molta attenzione, come sempre avviene in circostanze di questo tipo. Le avete mai scaricate sui vostri device?