Sta ritornando a circolare su Facebook Messenger il messaggio “Mi sembra di vederti in questo video”, corredato di faccine sorridenti e un link. La comunicazione non è nuova nel mondo dei social e mantiene fede alla sua natura di pericoloso virus dal quale stare bene alla larga.

Sta capitando a non pochi utenti di ricevere proprio il messaggio in questione via Messenger. L’aspetto più interessante è che spesso la nota sembra essere stata inviata da qualche nostro contatto. L’inganno risiede nel fatto che anche il nostro amico e conoscente è stato a sua volta ingannato e per questo motivo si è fatto ignaro promotore del raggiro. Risulta dunque abbastanza ovvio che per non cadere in trappola l’unica cosa da fare è non visitare il collegamento proposto. La selezione del link comporterà il download di un malware. Quest’ultimo catturerà le nostre informazioni sensibili come i dati di accesso alla posta e all’home banking per consegnarle ai database di hacker senza scrupoli.

Nel caso in cui la lettura di questo approfondimento giunga solo dopo aver cliccato sul collegamento del messaggio “Mi sembra di vederti in questo video” cosa bisognerà fare? Il primo passaggio sarà senz’altro quello di scansionare il proprio dispositivo con un antivirus. Di seguito, sarà fondamentale anche utilizzare un altro computer o smartphone per modificare le password di qualsiasi servizio in uso, in particolare quelli di posta elettronica ma anche finanziari. Solo in questo modo si avrà la certezza di non essere bersaglio di attacchi per gli account di cui gli hacker hanno registrato i dati di accesso.

Non è la prima volta e non sarà neanche l’ultima che messaggi come quello “Mi sembra di vederti in questo video” o molto simili verranno condivisi su Messenger o altro canale. Per questo motivo, l’ideale sarebbe sempre mantenere alta l’attenzione e non cadere in trappola.

Continua a leggere su optimagazine.com