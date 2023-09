Il pop incontra la lirica, e nei migliori album di Andrea Bocelli troviamo una lezione proprio su questo. Condannato dai puristi, Bocelli ha portato nel mondo l’Italia in una veste tutta nuova, seguendo la lezione di Luciano Pavarotti ma adattandola ad un pubblico più ampio e assortito, mettendo d’accordo i più piccoli e più adulti con collaborazioni con gli artisti internazionali più apprezzati, anche i più lontani dal mondo del classico.

Romanza (1997)

Questa è la prima raccolta del cantante, che contiene i suoi maggiori successi pop degli anni ’90 tra cui Con Te Partirò, Vivo Per Lei e Time To Say Goodbye. L’album ha venduto quasi 20 milioni di copie nel mondo ed è diventato l’album più venduto da un artista italiano di tutti i tempi. È anche l’album più venduto da un artista straniero in Canada e in diversi Paesi europei e latinoamericani.

Sacred Arias (1999)

Sacred Arias è il primo album di musica sacra del cantante, che contiene arie e inni tratti dal repertorio classico e religioso. L’album ha venduto oltre 5 milioni di copie nel mondo ed è diventato l’album di musica classica più venduto da un artista solista nella storia. Ha anche ottenuto un record nel Guinness dei Primati, occupando contemporaneamente i primi tre posti nella classifica degli album classici negli Stati Uniti.

Sogno (1999)

Sogno contiene brani scritti da grandi autori italiani come Eros Ramazzotti, Zucchero e Ennio Morricone. L’album ha venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo ed è stato nominato ai Grammy Awards come miglior album pop vocale. Contiene anche il duetto con Céline Dion The Prayer, che ha vinto il Golden Globe per la migliore canzone originale ed è stato candidato all’Oscar nella stessa categoria.

Cieli Di Toscana (2001)

Il quinto album pop del cantante contiene brani ispirati alla sua terra natale, la Toscana. L’album ha venduto oltre 7 milioni di copie nel mondo ed è stato certificato disco di platino in diversi Paesi. Contiene anche il brano L’Abitudine cantato in duetto con Helena Hellwig, che è stato usato come colonna sonora del film italiano L’Ultimo Bacio.

Andrea (2004)

Andrea contiene brani scritti da grandi autori come Enrique Iglesias e Amedeo Minghi. L’album ha venduto oltre 5 milioni di copie nel mondo ed è stato certificato disco d’oro o di platino in diversi Paesi. Contiene anche il brano Go Where Love Goes, cantato in duetto con Holly Stell.

