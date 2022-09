Nelle più belle canzoni di Andrea Bocelli c’è tutta l’opera di un divulgatore. Il cantante di Lajatico ha il merito di aver reso pop il mondo dei tenori, pur camminando in una strada già spianata da Luciano Pavarotti. Oggi Bocelli è uno degli artisti più contesi in tutto il mondo, con una fama internazionale e un repertorio ormai entrato nella storia della canzone italiana. Nella sua carriera, del resto, ha dato grande prova di versatilità con duetti eccellenti.

Il Mare Calmo Della Sera (1994)

Con Il Mare Calmo Della Sera Andrea Bocelli arriva al primo posto delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 1994, su un testo scritto per lui da Zucchero, Gian Pietro Felisatti e Gloria Nuti.

Con Te Partirò (1995)

Con Con Te Partirò, scritta da Lucio Quarantotto e composta da Francesco Sartori, Andrea Bocelli si classifica al quarto posto al Festival Di Sanremo 1995 e ottenendo così una meritata rampa di lancio.

Vivo Per Lei feat. Giorgia (1995)

Vivo Per Lei è una delle più grandi dichiarazioni d’amore alla musica. In questa occasione Bocelli duetta con Giorgia sulle note di un brano degli O.R.O. e un testo convertito: la versione originale, infatti, è dedicata a una donna. Nella versione di Bocelli, invece, la musa ispiratrice è proprio la musica.

Musica è feat. Eros Ramazzotti (1997)

Gli omaggi alla musica non sono finiti: nel 1997 Andrea Bocelli partecipa alla raccolta Eros di Eros Ramazzotti e interpreta insieme a lui la suite Musica è, grande classico del cantautore romano.

Eros RAMAZZOTTI EROS

The Prayer feat. Celine Dion (1999)

Ormai di fama internazionale, nel 1999 Andrea Bocelli affianca Celine Dion in The Prayer, brano destinato a far parte della colonna sonora del film di animazione La Spada Magica – Alla Ricerca Di Camelot. Ancora oggi la canzone è tra le più apprezzate dal pubblico del cantante toscano.

