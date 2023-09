Ozzy Osbourne sta male. La notizia non arriva da un’indiscrezione dei medici né da una soffiata della moglie e manager Sharon. Lo rivela lo stesso Principe Delle Tenere in una puntata di The Osbournes Podcast uscita oggi, martedì 12 settembre 2023.

Presto l’ex voce dei Black Sabbath dovrà sottoporsi al quarto intervento chirurgico conseguente a quella brutta caduta del 2019, che si verificò nel contesto dei suoi problemi di salute legati a una polmonite che lo costrinse ad un lungo riposo. L’incidente avvenne in casa, e ancora oggi il cantautore britannico ne sta pagando le conseguenze.

Ai microfoni del suo podcast ha detto:

“Si tratta della parte bassa della mia schiena. Presto farò un’epidurale perché quello che sta succedendo, quello che hanno scoperto è che il collo è stato riparato, ma sotto il collo ci sono le due vertebre dove la bici mi ha colpito e si è disintegrata, e di loro non è rimasto più nulla“.

Un quadro clinico certamente importante, sul quale lo stesso Ozzy dice: “Non so che ca**o stiano facendo i dottori” e che allontana ulteriormente la possibilità del Principe delle Tenebre di tornare sul palco. Recentemente Ozzy ha rinunciato al Power Trip Festival, una scelta che lo ha addolorato tanto quanto l’annullamento delle date del No More Tours II che lo avrebbe portato in giro per l’Europa con i Judas Priest.

Nel maggio 2023 Ozzy Osbourne ha rilasciato un’intervista per i Tenacious D, nello specifico Jack Black e Kyle Glass, ai quali non ha nascosto la sua frustrazione:

“Ho tutta l’intenzione di fare altri concerti, anche se dovessero portarmi sul palco in sedia a rotelle“.

A quel punto Osbourne ha ricordato che prima di un’esibizione a New York perse la voce, ma salì sul palco lo stesso e il pubblico lo applaudì a lungo. Sul pubblico, quindi, dice: “Preferiscono vederti anche quando non sei al 100% piuttosto che tornare a casa“.

