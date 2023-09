Se siete intenti a cambiare smartphone e propensi ad acquistarne uno nuovo con un ottimo rapporto qualità/prezzo, quest’oggi vi suggeriamo un’interessante offerta presente su Amazon del OnePlus 10T 5G. Il dispositivo di fascia medio-alta, lo porterete a casa con uno straordinario sconto del 18% al prezzo di 590 euro (invece di 719 euro di listino), nella versione europea e nel colore Jade Green. Il device è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti. Detto ciò andiamo a vedere quali sono le caratteristiche e principali specifiche tecniche del device top di gamma definito “flagship killer”.

Il OnePlus 10T 5G è uno smartphone Android tra i più completi e disponibili sul mercato. Il device presenta un ottimo display LTPO2 FHD+ Fluid AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 2412 x 1080 pixel, 1B colors, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e tecnologia HDR10+. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1 (4nm), abbinato a 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione con grafica Adreno 730. Per quanto riguarda l’autonomia, il telefono integra una batteria da 4800mAh e dotata di supporto per la ricarica rapida a 150W SUPERVOOC. Lato software, il device lavora con il sistema operativo Android 12 ed interfaccia OxygenOS 12.1.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il OnePlus 10T 5G sfoggia sul retro un modulo a tripla fotocamera ad elevato profilo composto da tanti sensori all’avanguardia che girano video in 4K e scattano foto nitide anche al buio. A bordo troviamo un sensore principale da 50MP, f/1.8, con OIS, un ultra-wide da 8MP, f/2.2, e un macro da 2MP, f/2.4. In termini di connettività, il device offre: rete 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2 con A2DP/LE/aptX/LDAC, USB Type-C 2.0, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, NFC.

