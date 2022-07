Non è ancora stato lanciato il OnePlus 10T 5G, cosa che avverrà alla fine del mese di luglio o, al più, all’inizio di agosto. Nonostante la presentazione non sia proprio imminente, il dispositivo resta sotto gli occhi dei vari leaker, che ne fanno quasi giornalmente il punto della situazione, fornendoci indiscrezioni parecchio interessanti talvolta. A catturare la nostra attenzione è stato il quantitativo di memoria RAM, che, secondo quanto rivelato da ‘gizmochina.com‘, potrebbe perfino toccare quota 16GB (non succede troppo spesso).

In tempi non sospetti si erano ipotizzate configurazioni da 8 e 12GB di RAM, accompagnate da 128 e 256GB di storage interno, ma adesso si sente parlare anche di una versione con 16GB di RAM e 512GB di memoria UFS 3.1. Nel caso, si tratterebbe del primo device del brand ad arrivare sul mercato con un quantitativo RAM così abbondante (di cui probabilmente non si farà nemmeno mai uso nella maggior parte dei casi). Per il resto, il OnePlus 10T 5G ricordiamo sarà spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen.1 e monterà uno schermo AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz, una fotocamera frontale da 32MP, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP, con ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore di profondità da 2MP.

La batteria avrà una capacità da 4800mAh, con supporto alla ricarica rapida a 150W. Il fatto che il OnePlus 10T 5G possa arrivare anche in una configurazione da 16GB di RAM è segno evidente che si sta parlando di un dispositivo di fascia molto alta, e che quindi potrebbe anche costare un bel po’. Speriamo che il produttore cinese possa mantenere un profilo comunque basso e così conquistare una fetta di mercato anche più vasta.

